Somos Ribadumia denuncia o mal estado das sendas fluviais

Ribadumia 24/09/2020 15:49 h

Somos Ribadumia rexistrou esta mañá un escrito no Concello polo que denuncia «a deficiente situación na que se encontran as nosas sendas fluviais». Explican que, ademais das estruturas de madeira estragadas, as pontes que cruzan diversos regatos teñen puntas sobresaíntes, «o cal pode provocar que alguén se crave un pé, ou algo peor se hai unha caída».

«Non é a primeira vez que denunciamos algún desleixo no mantemento das sendas fluviais e dos espazos públicos, algo que lamentamos ter que facer, e que nos preocupa enormemente. Se xa nos espazos públicos, en particular nos parques infantís, a falta de mantemento é criticable e fala moi mal da xestión municipal, no caso das sendas fluviais, que son ademais o maior atractivo do concello para as persoas de fora que nos visitan de maneira eventual ou que mesmo percorren esas rutas de xeito habitual, esa desatención e falta de coidados supón dar unha imaxe moi negativa do concello», engaden desde Somos.