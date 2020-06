Continúa la polémica por los albergues de la Variante Espiritual, ahora en Ribadumia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia B. C.

Ribadumia 19/06/2020 16:27 h

La polémica por los albergues de la Variante Espiritual también llega a Ribadumia. Al hilo de las declaraciones del alcalde de Vilanova sobre este asunto, el PSOE de Ribadumia sacó a colación el tema en el último pleno. Quería saber qué hay de cierto respecto a que Ribadumia entrará a formar de esta red de albergues de la ruta jacobea «e resposta do alcalde foi, nun primeiro momento, afirmar que descoñecía por completo esas declaracións para, posteriormente, engadir outra versión, a de que era un asunto que fora comentado meses atrás —incluso no pasado mandato— sen chegar a concretar nada, e, finalmente, recoñecer que si, que o goberno local está a traballar para que ese proxecto de Gonzalo Durán sexa unha realidade». Más allá de las dudas que plantea esta contestación, «é inaceptable que David Castro consinta que sexa Gonzalo Durán quen marque a axenda política de Ribadumia, que o deseño dos nosos proxectos turísticos sexan ao gusto doutro concello e que os impostos dos ribadumienses paguen os caprichos políticos dun alcalde solitario e marxinado polos seus propios compañeiros de partido», señalan los socialistas.

A una línea parecida se pronunció Somos Ribadumia, que también lamenta la actitud del alcalde y cree que la apertura de un albergue supondría competencia desleal para la hostelería local. «Descoñecemos que hai detrás dese interese desmedido de Gonzalo Durán por quen xestiona ou deixa de xestionar os albergues de concellos que non sexan o seu, pero a súa reacción non deixa de ser preocupante. Por outra banda, do declarado polo noso alcalde neste pasado pleno despréndese que leva tempo traballando na idea do albergue, unha idea que na lexislatura pasada, cando compartía goberno con Somos Ribadumia e co PSOE non se puxo enriba da mesa en ningún momento, e haberá que preguntarse cales son os motivos dese escurantismo».

Durán contesta a Giráldez

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, también se pronunció este viernes para responder a las declaraciones de la alcaldesa de Meis. El primero criticó el miércoles que Meis mantenga cerrado el albergue de Armenteira y la regidora salió al paso al día siguiente para decir que, si está cerrado, es como consecuencia de la pandemia y que abrirá el 1 de julio. Además se mostró muy molesta con Durán, al que acusa de intentar boicotear a su Concello y de ofender a sus vecinos.

El vilanovés dio hoy la réplica: «La variante existe por lo hicimos nosotros, tú (Marta Giráldez) no hiciste nada excepto cerrar el albergue», en alusión a la rescisión del convenio que el Concello mantenía con la asociación Amigos del Camino Portugués para la gestión de este alojamiento. Además, la acusa de dividir a la mancomunidad y de perjudicar el proyecto turístico ligado al jacobeo.

Por otra parte, la Xunta de Galicia acaba de anunciar una ayuda de 22.750 euros para sustituir la señalización de la Variante Espiritual.