Barrantes se resiste a perder su tradicional homenaje al vino tinto

La Voz de Galicia m. a.

redacción / la voz 07/06/2020 21:00 h

Barrantes se quedó este año sin su tradicional fiesta en honor al vino tinto. Y aunque no hubo actos oficiales, ni verbenas, ni catas, los vecinos de esta localidad se resistieron a olvidarse de su fiesta más entrañable. Hubo festejos, pero en las casas. En las calles, solo algún que otro balcón y escaparate decorado recordaba que estos solían ser días de celebraciones en la localidad. Ni siquiera estaban abiertos todos los bares. Eso sí, los que lo hicieron no dejaron escapar la oportunidad de recordarle a sus clientes la importancia que el tinto tiene en Ribadumia. En O Tío Benito, por ejemplo, regalaron una botella de vino a todo el que fue a comer. Y en O Santiaguiño, «donde hai bo viño», recuerda su propietario, los camareros lucieron las tradicionales camisetas de la fiesta.

Nada tenía que ver la imagen que ayer al mediodía ofrecían las calles de Barrantes con las de un tradicional domingo del Viño Tinto. No había aglomeraciones, ni gente luciendo camisetas, ni los tradicionales puestos de feria o las charangas que animaban la jornada. Por no haber no había ni bares abiertos. En la calle principal, apenas había una terraza con dos mesas ocupadas. Solo las uvas moradas de los balcones del Concello y de O Tío Benito recordaban a la fiesta. «¿Pero hoxe era o tinto?», preguntaba un cliente en el bar O Santiaguiño, el único que tenía la terraza llena y donde varias mesas degustaban el tinto en las tradicionales tazas blancas. El único recuerdo a la fiesta, sin embargo, estaba en las camisetas de los camareros.

Lleno estaba también O Tío Benito, donde a las dos de la tarde ya estaba todo reservado. Eso sí, la gente seguía llegando a buscar su comida para llevar. Y es que este establecimiento decidió regalar a sus clientes una botella de tinto con cada uno de sus pedidos. «Ya teníamos el vino comprado así que decidimos regalarlo», explica la responsable del negocio. Una buena forma de mantener el espíritu de la fiesta.