Somos Ribadumia apela a la Valedora do Pobo ante «o bloqueo» informativo del gobierno local

Ribadumia 28/02/2020

A Somos Ribadumia se le ha agotado la paciencia y ha decidido elevar a la Valedora do Pobo su malestar con el gobierno local. El grupo que lidera Enrique Oubiña se queja de falta de información y transparencia por parte de su otrora socio de gobierno, David Castro, y ha decidido pedir amparo ante la institución autonómica.

El grupo de las Mareas Locais sostiene que los escritos que presenta en el registro municipal se quedan sin contestación, lo cual, además de incumplir varios preceptos legales, «bloquea» su labor de oposición. En concreto, desde el pasado junio ha presentado trece escritos para conocer desde el estado de proyectos de obra, pasando por la situación de la sanidad en el municipio o el torneo Fútbol 7. «A David Castro, coller os vellos costumes da dereita levoulle media hora, o tempo que durou o pleno de investidura. Somos Ribadumia temos como principio ético o correcto funcionamento político e o respecto polas demais forzas. Uns aspectos nos que xa na lexislatura pasada demos exemplo, como poden corroborar dende o PP», señala la formación.

«A situación actual do noso Concello nada ten que ver con aquela imaxe de transparencia, democracia e de sentido da ética política. E un exemplo claro está na política de comunicación do goberno co resto de forzas ou, cando menos, con Somos Ribadumia. A paciencia ten os seus límites. De aquí en adiante non deixaremos pasar un só día do prazo legal para obter a información que requiramos, e se temos que buscar outros camiños non o imos dubidar un segundo».

«Parécenos evidente que IR non quere que teñamos acceso a determinada información, porque non queren que a veciñanza saiba de certas cuestións, como por exemplo quen veu ao xantar do Tinto por conta do Concello, xestións discutibles ou a realidade do seu inmobilismo ante determinadas situacións, como os problemas co centro de saúde».

Somos concluye su comunicado haciendo un llamamiento al alcalde para que «recupere o sentido común e deixe de poñernos paus nas rodas no noso traballo».