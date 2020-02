Ribadumia convoca concursos artísticos co gallo da semana da camelia

0

La Voz de Galicia La Voz

Ribadumia 27/02/2020 14:21 h

O Concello de Ribadumia abriu o prazo, ata o 20 de marzo, para presentar os traballos para os concursos que se organizan co gallo da semana da camelia, un de fotografía para maiores de 16 anos, e o artístico para os de menor idade, no que a flor das Rías Baixas debe ser o elemento central da proposta. No caso do concurso fotográfico, cada concursante pode enviar unha foto a cultura@ribadumia.org cos datos persoais. O primeiro premio será un vale por valor de 50 euros e o segundo, un curso de fotografía valorado en 40 euros.

En canto ó concurso artístico infantil poden presentarse un conto, poesía, debuxo ou calquera outro traballo artístico, que deberán entregarse no Concello ou na biblioteca municipal cos datos persoais. Neste caso os premios serán dous vales de 50 e 40 euros.

A entrega dos premios será o 29 de marzo (20 horas), durante o acto da celebración da semana de exaltación da camelia, no que actuará o mago Martín Camiña.