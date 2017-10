La Fiscalía pide para Nené Barral 10 años de cárcel por contrabando y cohecho

0

Redacción / la voz 04/10/2017 05:00 h

José Ramón Nené Barral afronta una petición que suma 10 años y seis meses de cárcel por tres delitos. La Fiscalía lo acusa de organizar en el año 2001 una operación de contrabando de tabaco de 431.948 cajetillas en colaboración, entre otros, con su hermano y con tres personas que en aquel momento trabajaban para Vigilancia Aduanera y con un guardia civil que, según el mismo escrito de la Fiscalía, pudieron haber facilitado información al exalcalde del PP en Ribadumia durante 18 años (dejó el cargo en el 2001) para que pudiera esquivar la vigilancia que las fuerzas del orden mantenían sobre él y su presunta actividad ilícita.

El expolítico, que durante años fue un personaje incómodo en su partido por la sombra que arrastró de contrabandista, está acusado de un delito de asociación ilícita, que implicaría una condena de tres años de prisión y una multa de dieciocho meses con una cuota diaria de 300 euros (162.000 euros); un delito continuado de contrabando de tabaco que conllevaría otro tres años de cárcel y una multa de 15 millones de euros; y una tercera acusación por cohecho que de prosperar implica una pena de cuatro años y seis meses de prisión y un sanción económica de dieciocho meses de multa con una cuota diaria de 300 euros (162.000 euros).

El fiscal relata que, más allá del alijo de tabaco incautado, José Ramón Barral, de acuerdo con otras personas de nacionalidad portuguesa, holandesa, suiza, croata, norteamericana, inglesa y polaca, habría venido integrando en Europa y en España, fundamentalmente en las provincias de A Coruña y Pontevedra, entre 1.996 y el 2001, «un grupo organizado, estable con proyección internacional, y delimitada asignación de tareas y jerarquización entre sus miembros, con la finalidad de procurar la introducción en España y en el territorio de la Unión Europea de importantes partidas de labores de tabaco de procedencia extracomunitaria, por vía marítima y terrestre, así como a través de contenedor. Para ello disponen de medios materiales, entre ellos dos pesqueros y un buque mercante».

El mando de esta presunta asociación, añade el escrito del fiscal, «era asumido por el acusado José Ramón Barral Martínez, mayor de edad y sin antecedentes penales en el momento de la comisión de los hechos, ostentando la máxima capacidad de decisión en ese grupo en territorio español, proyectando, planificando y dirigiendo las labores a desempeñar por los demás componentes de la misma».

Llegada a Vigo

El alijo de tabaco llegó al puerto de Vigo el día 14 de mayo del 2001 en el buque Mars, que transportaba entre otros los cuatro contenedores que finalmente fueron intervenidos. La Fiscalía sostiene que «José Ramón Barral Martínez y su organización se constituyen en poseedores mediatos de las mercancías y [...] tras efectuar la descarga se procede a la apertura de los cuatro contenedores y se efectúa la inspección de los mismos resultando contener tabaco de procedencia extracomunitaria de la marca Magnum Especial. Los cuatro contenedores contienen un total de 431.948 cajetillas de tabaco con una valoración de 127.424.660 pesetas [765.837 euros]».

Viajes por España y Europa

El relato de la acusación expone que Barral realizó diferentes viajes por España y Europa para, presuntamente, organizar el alijo expuesto y otros de menor tamaño durante los años que fue investigado. El fiscal también revela que Barral contó con la colaboración de funcionarios de las fuerzas de Vigilancia Aduanera y de un guardia civil en varias ocasiones, como el 11 de octubre del 2000, estando en la bodega de su propiedad Bouza do Rey, cuando se percató de la presencia de un coche que le resultaba sospechoso. El recelo de Barral no iba desencaminado, ya que el turismo era de Vigilancia Aduanera, algo que el político no tardó en constatar al recibir, según expone el fiscal, la confirmación de uno de los funcionarios imputados que en aquel momento trabajaba para este servicio de carácter policial que constituye el área operativa de la Aduana española.

Soplos al polémico político en el teléfono de su despacho oficial en la alcaldía

El escrito de la Fiscalía señala que José Ramón Barral, siendo alcalde de Ribadumia, supuestamente recibió soplos de funcionarios imputados en el mismo teléfono fijo de su despacho del Concello. Uno de ellos tuvo lugar el 15 de marzo del 2000, siendo el interlocutor que estaba al otro lado de la línea uno de los funcionarios de Vigilancia Aduanera acusados en este proceso. «De la conversación entre ambos se observa que el funcionario solicitó a José Ramón Barral alguna gestión de importancia, la cual resulta difícil de asumir por parte de José R. Barral (aduciendo incluso motivos éticos). Antonio Núñez Saavedra realizó alguna amenaza o presión a Barral para conseguir la gestión solicitada». Dicha gestión, como se explica posteriormente en el documento, consistía en dinero.