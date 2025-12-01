El exalcalde de Pontecesures, Luis Álvarez Angueira: «Estiven oito anos demostrando a miña inocencia, foi angustioso»

Ana Gerpe Varela
A. GERPE RIBEIRA / LA VOZ

PONTECESURES · Exclusivo suscriptores

Álvarez Angueira, tras conocer la decisión del Supremo.
Álvarez Angueira, tras conocer la decisión del Supremo. MARCOS CREO

El Tribunal Supremo ha confirmado la libre absolución del exregidor, que dejó la docencia tras una denuncia por agresión sexual en el 2017

02 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El verano del 2017 marcó un antes y un después en la vida del que fuera alcalde de Pontecesures por el BNG Luis Álvarez Angueira, a quien su sobrina política —natural de Rianxo— denunció por

