El exalcalde de Pontecesures, Luis Álvarez Angueira: «Estiven oito anos demostrando a miña inocencia, foi angustioso»
RIBEIRA / LA VOZ
PONTECESURES
El Tribunal Supremo ha confirmado la libre absolución del exregidor, que dejó la docencia tras una denuncia por agresión sexual en el 201702 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
El verano del 2017 marcó un antes y un después en la vida del que fuera alcalde de Pontecesures por el BNG Luis Álvarez Angueira, a quien su sobrina política —natural de Rianxo— denunció por