Cierran el Concello de Pontecesures por el positivo de un trabajador

Pontecesures / La Voz 17/09/2020 20:55 h

El alcalde de Pontecesures ha ordenado el cierre preventivo de la Casa do Concello durante este viernes, 18 de septiembre. Juan Manuel Vidal Seage ha explicado la razón de esta medida: tal y como anunció el gobierno local la semana pasada, se le han realizado pruebas de diagnóstico del covid-19 a todo el personal del Concello, «tendo como resultado un único positivo». Ante esa situación, y «en tanto non se determine definitivamente si estamos ante un positivo definitivo ou un falso positivo», algo que depende de los resultados de una nueva PCR, «adóptase esta medida preventiva». Así que este viernes no habrá atención al público.

La intención del gobierno local es retomar la actividad con normalidad a partir del lunes, pero todo va a depender de la prueba. De hecho, «este peche poderá prolongarse ata o luns ou máis alá dependendo dos resultados do PCR». El gobierno local de Pontecesures decidió que todos sus trabajadores se hiciesen la prueba de detección del covid-19 ante la incidencia que la enfermedad tiene en esta localidad del Baixo Ulla, según explicó el alcalde. Se trataba, dijo, de evitar que el Concello se convirtiese en un posible foco de contagio.