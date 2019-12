A Carreira Popular de Pontecesures recadará fondos para os orfos do triplo crime de Valga

0

A Carreira Popular de Pontecesures encamíñase cara a súa vixésima edición. E o seu organizador, o Concello, quixo aproveitar un número tan redondo para poñer un punto e aparte, e abrir un novo capítulo que relance a proba atlética decana do Baixo Ulla. Dotándoa dun profundo fondo social máis aló do deporte; e enriquecendo o seu formato. Cambios con vocación de continuidade no tempo, explica a concelleira de Deportes do municipio cesureño, Laura Villar, e que este ano suman o troco de datas da carreira, que pasa da súa tradicional programación no último mes do calendario á mañá do domingo 12 de xaneiro, nun xogo de cifras: «La idea fue hacer coincidir la 20ª. edición con el 2020».

Máis aló deste toque de márketing, o gran xiro da Popular de Pontecesures vén pola «introdución como novidade do compoñente reivindicativo na loita contra a violencia de xénero e a solidariedade coas súas vítimas» incluída nas bases da proba. Unha solidariedade que este ano se concentrará na recadación de fondos para os dous nenos orfos de nai, de tía e de avoa tras o asasinato o pasado mes de setembro de Sandra e de Alba Boquete, e da nai de ambas as dúas, María Elena Jamardo, a mans do marido da primeira e pai dos rapaces, José Luis Abet. Aos nenos irá destinado 1 dos 6 euros que lle custará a inscrición a cada corredor das categorías júnior (nados entre o 2001 e 2004), sénior e másteres. Ademais, informa Laura Villar, o Concello dará o día da proba a posibilidade de facer doazóns a maiores. Todo o recadado será posteriormente «transferido a la cuenta del abuelo de los niños, su tutor legal», explica a concelleira de Deportes, cuxo departamento incorporou nesta edición «Run for Them» -corre por eles en inglés- ao nome da XX Carreira Popular. «Hasta ahora la Carreira Popular era solo un evento deportivo. Nuestra intención es convertirla además en una forma de ayudar a nuestros vecinos. Darle un componente solidario, que queremos consolidar en las siguiente ediciones», apunta Villar.

Polo que respecta ao formato, a gran novidade é que a proba pasa dunha única distancia para os atletas das categorías júnior, sénior e másteres, a ofertarlles a opción de correr 4 ou 8 quilómetros, con cadanseu podio e trofeos. Un cambio co que «queremos darle opción a todo el mundo», di a responsable de Deportes de Pontecesures, toda vez que a distancia de anteriores anos, 9 quilómetros no 2018, tería botado para atrás, cre, a unha parte dos afeccionados.

Dez categorías

A XX Carreira Popular-Run for Them de Pontecesures contará con 10 categorías e seis distancias: biberón (nados no 2015 e posteriores, 200 metros), pitufos (2013-14, 500 ms.), benxamín (Sub-10, 1.000 ms.), alevín (Sub-12, 1.000 ms.), infantil (Sub-14, 1.800 ms.), cadete (Sub-16, 1.800 ms.), júnior, sénior e máster A (1975-1984) e B (anteriores a 1974).

A inscrición, aberta ata o 9 de xaneiro na web de emesports

A inscrición na XX Carreira Popular de Pontecesures-Run for Them xa está aberta, podendo rexistrarse nela calquera corredor, teña ou non licenza federativa, ata o 9 de xaneiro, ás 23.59 horas. Deberá facelo a través da web www.emesports.es. A inscrición é gratuíta para as categorías biberón, pitufos, benxamín, alevín, infantil e cadete, e custa 6 euros para as das distancias 4K e 8K, 1 destinado aos orfos do triplo crime de Valga. Con saída e con chegada na Praza do Coche de Pedra do concello cesureño, sobre un circuito urbano, os participantes na proba poderán retirar os dorsais desde as 9.30. Hora e media despois daráse o pistoletazo ás categorías maiores, sucedéndose as saídas do resto desde as 11.45 ás 12.40, en orde decrecente por segmentos de idade. Ademais dos habituais trofeos e medallas, a organización premiará con 300, con 200 e con 100 euros aos tres mellores clubs, debendo competir estes con a lo menos oito atletas para aspirar ao reparto.