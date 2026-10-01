Pedro Sánchez saborea el marisco de O Grove entre gritos de «guapo» y «sinvergüenza»

Martina Miser

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa esta tarde en la sesión inaugural del Foro La Toja. Antes de sumergirse en ese encuentro económico, quiso acercarse a la Festa do Marisco, un evento que actúa como motor de la economía local de O Grove al aunar los intereses de sus dos sectores claves: el mar y el turismo. Sánchez llegó a las carpas de O Corgo poco antes de las dos de la tarde, entró en la zona de cocinas, charló con los responsables del puesto del pulpo, un manjar que degustó allí mismo, y luego salió a compartir unos minutos de charla y buena mesa con alcaldes y cargos socialistas: no faltaron ni Besteiro, ni Abel Caballero, ni el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. Muy cerca del resto de comensales y bajo una carpa mucho mas llena de lo previsto por el Concello -la fiesta acababa de inaugurarse-, Pedro Sánchez se hizo fotos con algunos de los asistentes a la celebración. A su paso se alzaban voces en dos sentidos contrarios: aunque no faltaron los halagos, los «presidente, presidente» e incluso los «guapo», no se libró Pedro Sánchez de una buena lluvia de «sinvergüenza», «vete de aquí».

El barullo que se montó a su alrededor recomendó acortar la estancia de Pedro Sánchez bajo la carpa. Pero mientras estuvo allí, comió pulpo sin ningún condimento, navajas, percebes, camarón... Y todo lo que probó, asegura el alcalde de O Grove, José Cacabelos, «le encantó». Cacabelos, considera muy importante que el presidente del Gobierno haya hecho una parada en este certamen. «Pudimos explicarle que esto es un homenaje a las mariscadoras, a los mariscadores, a los bateeiros...Al producto fresco, a hostelería y al turismo, señaló el regidor. Le sorprendió que a una fiesta en octubre viniese tanta gente de toda España», dijo. La visita del presidente del Gobierno llevó aparejado un amplio despliegue de seguridad que incluyó, además de la presencia de numerosos agentes, la revisión de todas las alcantarillas de la plaza.

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Antes Pedro Sánchez visitó factoría central de la firma Delta Vigo en el Parque Tecnológico y Logístico olívico. El jefe del Ejecutivo central llegó a la planta de Valladares al mediodía y recorrió las instalaciones interesándose por las piezas que le mostraron en el recorrido y el proceso de investigación que se lleva a cabo en la empresa próxima a cumplir 80 años de existencia. Guiado en el recorrido por el presidente de la compañía, Francisco Puga, y acompañado por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, el presidente dedicó media hora a conocer las instalaciones de un grupo de ingeniaría y automatización avanzada que participa de manera activa en proyectos como el del nuevo A350 de Airbus.