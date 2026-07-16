Del «decreto Cuíña» al PXOM del 2026: el viacrucis urbanístico que padece O Grove

leticia castro O GROVE / LA VOZ

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Una vista del municipio pontevedrés de O Grove
Una vista del municipio pontevedrés de O Grove MONICA IRAGO

El Gobierno local confía en que el nuevo planeamiento municipal sea ratificado definitivamente por la Dirección Xeral de Urbanismo tras 24 años de gestiones

16 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

O Grove aspira a aprobar el Plan Xeral de Ordenación Municipal en este mandato. Es el enésimo intento de dotar de normas urbanísticas a la localidad arousana y poner fin a un viacrucis que dura

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