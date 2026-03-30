Investigan a un grovense por estafar 45.000 euros a su comunidad de vecinos

Imagen de archivo de un coche patrulla de la Guardia Civil delante de la Audiencia de Pontevedra. CAPOTILLO

La Guardia Civil investiga a un vecino de O Grove, de 33 años de edad por la presunta comisión de tres delitos de apropiación indebida, falsedad documental y administración desleal, tras detectar irregularidades en las cuentas de la comunidad de vecinos de la que era presidente. Los hechos objeto de la investigación fueron denunciados en el año 2025.

El individuo habría estafado 45.000 euros en la realización de obras de mantenimiento que nunca llegaron a ejecutarse, pero que sí fueron abonadas por la comunidad. Lo hacía falsificando facturas, causando así graves perjuicios económicos a la Comunidad de Propietarios y a su administración.

Se investiga también la supuesta caída de un familiar en la urbanización, a la que le practican varias intervenciones bucodentales por una cantidad que supera los 6.000 euros - abonada también por los vecinos- «no quedando acreditado que la caída fuese en la zona residencial».

Las diligencias ya han sido remitidas al Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción de Guardia de Cambados, donde tendrá que comparecer cuando sea requerido en calidad de investigado.