Una mujer tiroteada en O Grove por su expareja denuncia que el agresor estuvo 15 días desconectado del dispositivo de vigilancia

Martina Miser

«¿Cómo puede estar un agresor en libertad provisional sin pulsera ni dispositivo de vigilancia durante quince días sin que eso tenga consecuencias?», se pregunta Eva Afonso, la víctima de violencia de género de O Grove que hace cinco años recibió dos tiros de su expareja que podrían haberle costado la vida. Indignada, quiere hacer pública su desesperación ante lo que considera un despropósito por parte de la justicia, pues según relata, no actúan con toda la celeridad que deberían.

La víctima ha denunciado en numerosas ocasiones los quebrantamientos de las órdenes de alejamiento de su agresor, pero lo sucedido hace unos días ha sido para ella la gota que colma el vaso. A Eva le notificaron el 28 de diciembre, a través del dispositivo de vigilancia, que su agresor estaba ilocalizable. Lo grave de la situación es que el individuo permaneció en paradero desconocido durante catorce días más. «Me cuentan que se personan en su domicilio, pero que nadie abre la puerta», explica angustiada, porque durante ese tiempo ella vive mirando hacia todas las esquinas: «Voy por la calle y miro atrás a cada minuto, si voy en coche y veo que alguien me sigue, cambio de carril; la inquietud y la ansiedad que me produce solo la sé yo. No puedo llevar una vida normal».

Sabe, aún así, que está protegida por la Guardia Civil. «Están pendientes de mí, no tengo más que buenas palabras para ellos», confiesa, pero esa circunstancia no la tranquiliza del todo. Y es que esta mujer lleva cinco años y un mes a la espera de un juicio que todavía no tiene fecha, y que se demora cada vez que su expareja no se presenta en el juzgado. Por si no fuera suficiente «pende sobre él una orden de busca y captura desde el 28 de noviembre», explica sin entender por qué no está entre rejas.

Eva Afonso denuncia que su expareja, que le disparó dos veces hace cinco años, estuvo 15 días con el sistema de vigilancia desactivado Martina Miser

«Quiero denunciar públicamente el maltrato que la justicia da a las víctimas, llevo tres años con un dispositivo, que hace que viva constantemente esta situación, y ya está bien», prosigue, solicitando que alguien se haga cargo de la situación: «Que lo internen y lo vigilen si no está bien de salud».

A su expareja la localizaron el día 11 de enero y le conectaron de nuevo el dispositivo. Explican desde el TSXG que «ao xulgado chegoulle un informe de que estaba dando erro a pulseira, e inmediatamente oficia á Policía para que comprobe qué está a pasar, e lémbralle que hai unha requisitoria para unha orde de detención e presentación xudicial». Según confirman desde el tribunal gallego, la jueza pidió que lo detuviesen y lo llevasen al juzgado de Ourense, donde reside, para poder cumplimentar el trámite, cosa que ocurrió tras tener que reiterar la orden.

«Me disparó hace cinco años y mientras llega el juicio la que vive en una cárcel soy yo» Fina Ulloa

Así que, al fin, para tranquilidad de Eva Afonso, se ha podido tomar la declaración indagatoria. Cuando llegue la documentación al juzgado de Cambados que instruye el caso, se podrá mandar el caso a la Audiencia y poner fecha al juicio. Eva quiere que ninguna otra víctima pase por lo mismo y pide que se revise el sistema de dispositivos «pues a la vista está que no protege como debiera».

Desde la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra explican que realizan un «seguimiento estricto» de este caso» y avanzan que el Ejecutivo está trabajando para mejorar los dispositivos de protección.