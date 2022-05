Isabel Rodríguez, propietaria do Hotel Spa Atlántico e nai de Javier Olleros: «A Javi, ben o ves, pero o meu outro fillo tamén é unha xoia»

Martina Miser

Isabel Rodríguez (O Grove, 1951), a nai do cociñeiro Javier Olleros, recíbenos no Hotel Spa Atlántico, en San Vicente. O que foi e segue sendo o negocio da súa vida. Simpática, natural, sofisticada, pero á vez, co corazón ancorado á nosa lingua, a súa terra e ao significado da palabra sacrificio. Porque a familia Olleros sabe moito do traballo incansable que hai detrás do éxito. E o que hoxe está nominado coma un dos mellores cociñeiros do mundo (The Best Chefs Awards) vén dunha saga dedicada en corpo e alma á hostalería. Pepiño, como lle chama Isabel ao seu home, foi quen espertou a paixón pola cociña ao seu fillo Javier. Pero dela, el aprendeu o trato co cliente, a xestionar un negocio familiar e a visión empresarial. Esta é a nosa particular homenaxe ás nais. E que mellor que facelo coa que lle deu a vida a un dos mellores cociñeiros da nosa terra, con permiso de Picadillo.

—Foi emigrante en Suíza...

—Si, aos 19 anos marchei para Suíza. Eu quería prosperar, gañar un pouco máis.

—De que traballaba alí?

—Na hostalaría. Eu na miña vida vira un hotel. E o máis lonxe que fora era ao médico a Pontevedra. E este era un hotel moi bo. Un día a directora díxome: ‘Que che presten un mandil, unha blusa branca e a servir'. ‘Non sei,' díxenlle. Alí facíamolo á inglesa. Tiñas que servir coas pinzas. Unha vez estaba ofrecendo unha chuleta e eu vía que ía ir para o chan, cravei o garfo e púxena no prato [ri].