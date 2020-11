O Grove mantén as Xornadas da Centola á espera de que os restaurantes poidan abrir para a ponte de decembro

Emgrobes está a distribuír a cartelería das xornadas para contribuír á promoción do rei do marisco

A Asociación de empresarios, comerciantes e hostaleiros, Emgrobes, non renuncia a conmemorar as Xornadas da Centola aínda que sexa con pandemia. Este ano, a falta das clásicas centoladas nos restaurantes debido ao peche dos locais de hostalería, a asociación continúa coa súa labor promocional do rei do marisco, «xa que moitas empresas de O Grove están intimamente ligadas á centola, e o noso deber é axudar na súa promoción económica».

Con este fin estase a distribuír o cartel deste ano coas datas das xornadas, que coinciden coa apertura da veda ata a ponte de decembro incluída, «esperando que a situación mellore e que, finalmente, se poida abrir a hostalería, coas medidas de prevención pertinentes de cara a esta ponte».

Pola súa banda, a confraría de pescadores realizará o 27 de novembro o tradicional concurso de centolas macho e femia durante a poxa que se celebrará esa tarde na lonxa. Os gañadores recibirán un diploma e un premio de 150 euros.