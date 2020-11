O Grove retransmite polas redes sociais a súa oferta de contacontos

0

La Voz de Galicia

13/11/2020 13:26 h

Dentro da programación cultural de outono do Concello do Grove estaba previsto celebrar un contacontos a cargo da agrupación Caxoto, Contos de medo que deixan durmir. Non obstante, as restricións actuais impiden que este evento se poida desenvolver de xeito presencial. Ante esta situación, púxose en marcha a iniciativa de realizar a retransmisión deste contacontos a través do Facebook. Será este venres, a partir das 18.00 horas na páxina de Facebook Rede de Bibliotecas do Grove.

Trátase dun espectáculo personalizado para a Biblioteca do Grove, polo que o enlace será privado e só poderán acceder as familias usuarias deste servizo. A gravación estará dispoñible para os usuarios durante 48 horas.