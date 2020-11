«É indecente que aínda non haxa un plan de reacción fronte ao covid»

0

La Voz de Galicia serxio gonzález

o grove / la voz 04/11/2020 21:25 h

A conversa con Javier Olleros transcorre minutos antes de que o presidente da Xunta anuncie as drásticas restricións que, entre outros municipios, afectarán tamén a O Grove, concello no que o chef rexenta Culler de Pau. Por moitas medidas de seguridade que o cociñeiro adoptase no seu restaurante, posuidor dunha estrela michelin, non terá outro remedio que pechar.

-Pepe Solla decidiu facelo hai días. Como está Culler de Pau?

-Estabamos aguantando este descontrol de decisións. Xa tiveramos unha labazada importante cando se anunciou o toque de queda un venres, ás doce da mañá, sen medir as consecuencias para os que estabamos abertos. As reservas caéronnos un 90 %, con toda a mercancía aquí. Non o entendo. É indecente que, despois do que pasamos todos, logo de tanto tempo pechados, ninguén traballase para contar cun plan a medio prazo de reacción fronte ao covid. A saúde é o primeiro, temos a ciencia, sabiamos que ía haber unha segunda vaga e un pico máis grande, e chegamos así a este momento, sen nada.

-É de supoñer que haxa axudas...

-A min iso non me vale. Non quero que me digan que terei axudas, senón seguir traballando. E se non é posible, porque, insisto, a saúde é o primeiro, entón que me expliquen que é o que van facer, cal é o seu plan, onde van comezar e a onde queren chegar, que van investir para que non morra ninguén, cantos cartos, cando e para quen. O outro día escoitaba un alto cargo da Administración dicir ‘‘lo siento''. e poñíame a tremer. Como? Iso é todo? Iso é xestión, dicir “lo siento”? Necesitamos políticas para as persoas, e para conseguilas hai que traballar e escoitar. É indecente que en todos este meses, dende marzo, non exista ese plan. A prioridade son as persoas, e que xestionen de forma xusta os cartos de todos para poder dar tranquilidade a quen non ten culpa de nada.

-Estaba o seu equipo ao completo? Canta xente depende de Culler de Pau?

-Estaba, si, vinte persoas. Tiñamos algunhas mesiñas, tamén reservas pendentes para o sábado. De verdade que eu non quero botar a culpa a estes ou aos outros. Pero non fai falta ser moi intelixente para saber que non se está centrando a enerxía da toma de decisións nas persoas. O que está claro é que hai que controlar o virus para despois ir abrindo de forma controlada. O que non podemos é estar sempre falando de economía. Que se pechar agora para salvar o Nadal... Non señor, temos que ser unha sociedade responsable e, por favor, aprender dos erros do pasado. E para iso fai falla valentía e unha política coherente. E traballo, traballo, traballo. Coma calquera de nós, da xente, que nos estamos rompendo a cara cada día.

-É a hostalería o chivo expiatorio?

-É un branco fácil, e non sei por que. Dinnos que imos sufrir. De verdade? Non entendo que aos mesmos que antes se lles enchía a boca falando da nosa gastronomía, do importante que é para o turismo, da marca, do sector, e de aparecer na foto co cociñeiro, lles custe tanto dar explicacións. Non falo de estrelas michelin, senón da hostalería no seu conxunto. Non quero que me traten mellor cá ninguén, só que non tomen decisións que nos deixan en pelotas sen escoitar ao sector, á xente que sabe. Teñen que escoitar. Non sei por que se toma a este sector de forma tan frívola, pero están deixándonos sós.

-Sería doado pedir unha receita.

-Teño unha. Como sociedade temos que comprender que a política se fai todos os días, que temos que estar vixiantes e pedir responsabilidades cada día. Que escoiten, non aos amigos, senón á sociedade. É a única maneira.