Cacabelos: «Las rebajas en las tasas que anuncian algunos concellos son gestos para la galería, pero sin trascendencia real para los afectados»

La Voz de Galicia

O Grove / La Voz 05/11/2020 14:14 h

Las nuevas restricciones que se empezarán a aplicar en O Grove el sábado a las 00.00 horas supondrán un golpe duro, muy duro, para muchos negocios de la localidad. Por esa razón, desde la asociación de empresarios se solicitaba esta mañana que se habiliten ayudas para los sectores afectados a fin de aliviar a unos negocios que están, en muchos casos, al borde del colapso, al borde del cierre. Miraban desde el Concello, hasta al Gobierno central. José Cacabelos, el alcalde socialista de esta localidad arousana, ha sido rotundo a la hora de valorar ese tipo de peticiones: las rebajas y las bonificaciones que se están anunciando en algunos ayuntamientos son «gestos para la galería, pero que no tienen trascendencia real». Y él, señala, no va a caer en ese ejercicio «de demagogia».

«Veo como otros ayuntamientos anuncian que van a congelar las tasas este año... O Grove lleva siete años con las tasas congeladas, y nuestras tasas municipales son inferiores al resto de localidades», dice para iniciar un repaso por las posibles medidas a adoptar barajadas en otros municipios. «Veo que otros ayuntamientos van a aplicar una rebaja al recibo de basura por el convenio con Sogama. Eso en O Grove lo hicimos en 2019». «Otros rebajan un 0,5 % la tasa del agua. Eso, si lo traducimos a términos económicos, supone 30 céntimos de ahorro al año». En resumen: «Todas esas medidas quedan muy bonitas en un titular, pero nada más, no arreglan nada».

Sigue Cacabelos tirando de calculadora, y sostiene que «cualquier rebaja, incluso esas que a nivel individual son insignificantes, tienen una repercusión en los ingresos del Concello». Y pone varios ejemplos. Las rebajas solicitadas para el ICIO, por ejemplo, supondrían «un ahorro individual de 30 euros al año», pero dejarían al Concello «con 300.000 euros menos» para invertir en el creciente catálogo de obligaciones que debe atender. «Una rebaja de basura, agua e IBI podría suponer a un negocio un ahorro de entre 30 y 40 euros al mes. Eso no va a salvar ese negocio. Pero es que al Concello le supondrían 250.000 euros menos». «Y con 500.000 euros menos, el Concello de O Grove no funciona». Porque, recuerda, los ingresos que reciben las arcas municipales llegan en un 50 % de los tributos propios, y en un 30 % de los fondos en las participaciones del Estado. Las segundas van a verse reducidas; si tocamos también las primeras tendríamos que dejar de dar servicio en muchas áreas».

No son los Concellos, dice Cacabelos, quienes deben buscar fórmulas para proteger a empresas, autónomos y trabajadores. «Hay otras administraciones, y digo tanto la Xunta como el Gobierno del Estado, que tienen la capacidad de negociar con Europa y gestionar fondos. Y a ellas me dirijo cuando digo que la gestión covid es gastar, gastar y gastar. Hay que aplicar políticas expansivas y hay que articular medidas que ayuden de verdad a los sectores que lo están pasando mal». Y entre esos sectores se encuentran los propietarios de pequeños negocios de hostelería «que no saben si van a poder mantener su negocio abierto» y sus trabajadores, «que en un pueblo como el nuestro, este año apenas han podido trabajar tres meses». «Hablamos de hacer rebajas en las tasas municipales, que les van a suponer a los afectados unos ahorros ridículos, cuando esos mismos autónomos están pagando 300 euros al mes de la cuota de autónomos, y alquileres como los que se están pagando en O Grove, de entre 800 y mil euros. Esos son los verdaderos asuntos que hay que resolver. Y espero que la Xunta, que ha sido quien ha dictado estas medidas, esté trabajando en eso, y que el Gobierno central también haga su parte. Si se invirtieron 60.000 millones para salvar a los bancos, ¿no vamos a hacer ese gasto para salvar la economía real del país?».