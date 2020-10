El pleno de O  Grove aprueba instalar una carpa en el exterior del centro de salud

0

La Voz de Galicia

O Grove / La Voz 29/10/2020 13:56 h

Colas a la intemperie. Esa es la estampa que con frecuencia se repite a las puertas del centro de salud de O Grove. «Debido ao protocolo do covid-19 e unido a carencia de persoal sanitario, os usuarios e enfermos deben agardar no exterior», señala el BNG.Esta espera en la calle, «a parte de molesta en si, contribúe a agravar a situación de moitos pacientes, nenos e maiores sensiblemente, con febre, problemas respiratorios, e outras enfermidades. Para a maioría de enfermidades está contraindicado os trocos de temperatura, o frío, a humidade e a choiva». Por todo ello, el bloque presentó al pleno una moción, aprobada por unanimidad, para «dotar urxentemente á entrada do centro de saúde de O Grove dunha carpa ou cuberta provisional coa altura e dimensións necesarias, de xeito que protexa da choiva aos usuarios que esperan fóra e instar á Consellería de Sanidade a sufragar os gastos de dita instalación».