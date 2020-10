O Grove reclama en la calle una sanidad pública que no deje a los enfermos «á intemperie»

0

O Grove / La Voz 25/10/2020 13:48 h

Tras una noche de lluvia y viento, el domingo amaneció inestable y amenazador. Pero ni siquiera un cielo cargado de gris logró arredrar a los vecinos de O Grove que, a las doce del mediodía, acudieron hasta la plaza de O Corgo, donde habían sido convocados por el BNG para denunciar la precaria situación de la sanidad pública en esta localidad arousana. En el acto, Heládio Outeiro, concejal nacionalista en la villa meca, quiso agradecer el apoyo explícito que EU, PGD y PP habían dado a la protesta. Pero a los populares mecos quiso recordarles que «o seu partido é o culpable da situación» que se vive en la localidad. «Presionen aos seus compañeiros da Xunta para que muden o modelo sanitario», les encomendó. También tuvo palabras el portavoz nacionalista para el PSOE, que ostenta el gobierno local en O Grove. A los nacionalistas nos les sorprendió «o desmarque» de la formación que encabeza José Cacabelos. Y no les sorprende porque el ejecutivo local, dijo, «non traballou» ni hizo su parte para mejorar la situación sanitaria en la localidad, ni puso el empeño necesario para conseguir un nuevo centro de salud. Porque en el de Monte da Vila hay «problemas de humidade, eléctricos, de ventilación», según había denunciado instantes antes la diputada nacionalista Montse Prado.

La villa meca necesita unas nuevas instalaciones, y eso implica que el Concello busque dónde hacerlas y la Xunta asuma el proyecto. Pero los vecinos grovenses necesitan que se adopten otras medidas con un carácter aún más urgente: reclaman que se dote al centro sanitario del personal necesario para atender a la población. «Non pode ser que unha persoa enferma teña que chamar corenta veces para solicitar unha cita, e non lle collan o teléfono. Queremos consultas presenciais. Non é normal que cada dia haxa un médico distinto. Esiximos que non haxa listas de espera. É un escándalo que teñamos que comprar medicamentos sen receita, e adiantar os cartos que non se teñen. É unha barbaridade que os enfermos fagan cola á intemperie. É unha temeridade que estean dando cita para a vacina da gripe para xaneiro», señaló el Outeiro, quien afirmó que «unha sanidade precaria como a que padecemos no noso pobo aumenta a mortalidade, é dicir mata persoas. Non o imos permitir!». Mañana, el BNG presentará en el Parlamento firmas que avalan la demanda de una sanidad pública de calidad para los vecinos de O Grove: más personal y nuevas instalaciones sanitarias. Dos demandas que llevan sobre la mesa tantos años, que ya pueden calificarse de históricas.

Y no solo en O Grove. Las quejas por la situación de la atención sanitaria en general, y de la Primaria en particular, se repiten por todo O Salnés. De hecho, no es descabellado contar con que, más pronto que tarde, se celebre una gran manifestación comarcal por este asunto.