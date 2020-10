El PP sí estará en la concentración por la sanidad convocada por el BNG de O Grove y afea la ausencia del gobierno local

0

24/10/2020 12:49 h

Las deficiencias de la atención sanitaria son tales en O Grove, que hasta el PP local ha decidido sumarse a la protesta convocada para este domingo por el BNG, y a la que también ha confirmado su asistencia EU. «Al igual que se ha hecho en concentraciones anteriores, apoyaremos la prevista para mañana», indican los populares mecos, que consideran que «velar por el interés de nuestros vecinos debe ser prioritario». En el mismo comunicado en el que anuncian su presencia a las doce del mediodía, en O Corgo, los populares aprovechan para lanzar una pulla al gobierno local, quien el viernes se desmarcó de la convocatoria lanzada por el BNG. «No alcanzamos a entender la postura que adoptan desde el gobierno socialista y condenamos absolutamente su proceder».

«De todos son conocidos los enfrentamientos contra la Xunta de Galicia a los que nos tiene acostumbrados nuestro alcalde pero cuando parte de la realidad del problema pasa por ser su propia responsabilidad entonces ahí es cuando no está ni se le espera», señala el PP. Se refiere, y así lo aclaran a renglón seguido, «al hecho de la cesión de los terrenos para la construcción del nuevo centro de salud, que sin duda ayudaría a paliar en gran medida la problemática que tenemos actualmente, algo que depende única y exclusivamente del PSOE que está gobernando».Y es que, dice el PP, «ya desde la Xunta, con el anterior Conselleiro de Sanidad se le instó a que cediesen dichos terrenos comprometiéndose a llevar a cabo el proyecto de construcción de un nuevo centro de salud, pero desde entonces han pasado meses y meses y desde el gobierno socialista siguen echando balones fuera».

Los populares acudirán a la protesta, pero poniendo el foco en el Concello y en lo que este, dicen, no ha hecho. «El problema es que en el concello de O Grove no están claras las prioridades y mientras el Alcalde sigue derrochando a diestro y siniestro en obras innecesarias o al menos no prioritarias (...) tenemos que seguir soportando las consecuencias de una mayoría absoluta que lejos de atender las necesidades de nuestros vecinos, generan problemáticas como la que estamos sufriendo».

El PP, en todo caso, afirma «ser consciente» de las carencias del centro de salud, «agravadas en gran medida por la nueva situación Covid-19 y de la falta de personal, algo que viene generando una desatención a los pacientes que requieren de asistencia médica».