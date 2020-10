Polémica en O Grove por la reducción de las subvenciones municipales al deporte

0

La Voz de Galicia

O Grove 08/10/2020

La polémica está servida en O Grove. El gobierno local anuncia una reducción de las subvenciones a las entidades y clubes deportivos y el PP no ha tardado en reaccionar. El alcalde y el concejal del ramo se reunieron el miércoles con los representantes de las entidades deportivas para informarles de que la partida de 97.000 euros quedaba reducida a 55.000 euros. «No momento actual, coas bases en vigor, a práctica totalidade dos clubs non cumprirían os requisitos para obteren as axudas, xa que estas están vinculadas ás competicións deportivas nas que estes participan. Ademais do anterior, pártese da base de que a normativa actual non permite facilitar axudas que non se xustifiquen con gastos reais e efectivos relativos ao fin para o que foron concedidas. Deste xeito, a ausencia de competicións e a redución da actividade supoñen un problema verdadeiramente grave de cara á xestión das subvencións deportivas», explica el gobierno local.

Los clubes se rebelaron y el gobierno local aceptó subir su propuesta hasta los 75.000 euros, como medida excepcional; además se comprometió a requerir al secretario xeral para o Deporte «que inste as federacións deportivas para que se axusten á realidade actual da práctica deportiva».

Para el PP no es suficiente. Habla de un «regateo impropio» para un gobierno local y de falta de gestión. «La inacción por parte de la concejalía de Deportes es tal que ni siquiera se ha constituido el consello local de deportes, ni han realizado las bases de dichas ayudas alegando que todavía no están aprobados los presupuestos de este año, cuando todos sabemos que estamos en octubre y a punto de alcanzar el año que viene», sostienen los populares.

«Una muestra más de que no solo estamos ante una gestión inaceptable por parte de nuestro Concello, nos preocupa sobremanera el afán recaudatorio al que nos tienen sometidos en un año en el que deberían poner medios para ayudar ante la difícil situación que estamos viviendo desde marzo con el covid 19», añaden.