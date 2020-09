O Grove explora nuevas fórmulas para garantizar los cuidados a los vecinos más vulnerables

0

O Grove / La Voz 28/09/2020 19:17 h

La Mesa Municipal dos Coidados fue presentada hace unos días a los grupos de la corporación municipal de O Grove. El proyecto será dado a conocer este martes, día 29, a las asociaciones mecas. ¿En qué consiste? El Concello lo explica así: «A proposta parte da premisa de que, na situación que estamos vivindo, os coidados teñen que estar moi presentes nas políticas sociais. Deste xeito, inda que o Concello do Grove sexa o que lidere esta iniciativa, a colaboración entre os distintos colectivos e grupos sociais fará que este proxecto poida funcionar e poida mellorar a vida de moitos veciños e veciñas, facendo as cousas más sinxelas». Se trata, básicamente, de coordinar esfuerzos e iniciativas alrededor de tres ejes: personas mayores y dependientes, familias monoparentales y prevención de la violencia machista.

«Dun xeito máis concreto -relata el Concello- o proxecto susténtase nos principios de participación, apropiación, empoderamento, coherencia, transparencia, innovación social e transformación». Se trata de poner en marcha acciones que se puedan sostener en el tiempo. «As fases de desenvolvemento pasan por un traballo inicial de análise e diagnose, atendendo os recursos dispoñibles á hora de asegurar os dereitos de coidados e corresponsabilidade. Na segunda fase será cando se poñan en marcha as alianzas e será a Mesa Municipal de Coidados a que a lidere. Trátase de colaboracións entre os servizos municipais e as organizacións de mulleres, as organizacións sociais e, por suposto, tamén o sector privado involucrado no eido dos coidados».

Para desarrollar ese proceso,al que el Concello ha destinado ya 7.000 euros, se desarrollarán mesas conjuntas «dinamizadas por unha entidade consultora contratada para tal efecto». En ellas se avanzará «dende a diagnose ata as propostas sectoriais máis urxentes e relevantes». «O proceso finalizará cun compromiso firme de cada participante na Mesa para involucrarse nos obxectos e resultados da campaña». Del equipo formarán parte la socióloga Iria Vázquez Silva, el diplomado en Relacións Laborais y máster en Recursos Humanos por la USC José Manuel Pérez, y la filóloga y máster en Estudos da Muller e Políticas de Igualdade de Oportunidades, Esther Pino.