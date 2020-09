La Xunta insiste: el Casino debe seguir en A Toxa para que la sala de Vigo pueda continuar abierta

0

O Grove / La Voz 17/09/2020

Los representantes de los trabajadores del Casino de la isla de A Toxa han logrado, por fin, sentarse con el vicepresidente de la Xunta de Galicia. Querían ver a Alfonso Rueda para conseguir de él el compromiso de que en la futura Lei do Xogo no se prepararía el terreno para que la sala de juego de O Grove sea trasladada a Vigo. Y esta tarde parecen haber logrado ese objetivo, según informa la Xunta de Galicia a través de un comunicado de prensa.

En concreto, fue el director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, quien se encargó de transmitir a los representantes de la plantilla que «a apertura da sala adicional do casino A Toxa en Vigo implica manter aberta a sede matriz do local, situada no concello de O Grove». La Xunta explica que la modificación normativa «permite aos casinos actuais instalar unha sala adicional que se atopase fóra do recinto actual e na mesma provincia, tal e como é o caso da nova sala do casino A Toxa en Vigo». «Sen embargo, para que esa segunda sala poida abrir a condición requirida é que a sede matriz, neste caso o casino A Toxa no Grove, manteña a súa actividade», aclaran desde Vicepresidencia.

Los trabajadores sospechaban que en la nueva Lei do Xogo que abra alguna puerta para un posible cambio en ese escenario. Al respecto de eso, los portavoces de la Administración autonómica indicaron que «a Xunta contará na futura Lei do Xogo coas opinións e aportacións dos traballadores do sector». «O novo texto lexislativo, que permitirá actualizar a anterior lei aprobada en 1985, será elaborada tratando de acadar o máximo consenso con todos os sectores do xogo», según manifestó el propio Alfonso Rueda.