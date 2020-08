¿Qué debo hacer si sospecho que el covid-19 me ronda?

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

27/08/2020 17:00 h

En este final de agosto, la situación sanitaria sigue complicándose. Los casos confirmados de coronavirus no paran de crecer en el área sanitaria, donde la falta de información oficial sobre los mismos ha disparado los rumores y provocado una auténtica psicosis. Con cada caso confirmado, se desata la ansiedad entre quienes sospechan haber podido ser contagiados por las personas diagnosticadas, que en muchos casos no saben siquiera cómo deben actuar. Para mitigar esas dudas, el Concello de O Grove publicó hace unos días una guía que explica qué hacer si en nuestro entorno se produce un caso positivo de covid-19.

Si damos positivo en covid-19

Si damos positivo en la prueba del coronavirus no hay mucha duda sobre qué debemos hacer. El documento del Concello de O Grove lo explica así:los pacientes ya diagnosticados «deben manterse en illamento ata que as autoridades sanitarias ou o seu médico lles diga que poden abandonar este».

Si el paciente ha dado positivo tras hacerse la prueba en un centro privado «debe comunicarllo ao seu médico de cabeceira para activar protocolos».

En todo caso, «todo positivo debe facer unha lista de contactos estreitos nos últimos días e poñela en coñecemento do seu médico de cabeceira ou do Centro de Seguimento de Casos (CSC) a través do 881 00 20 21».

¿Y si soy un contacto estrecho?

En primer lugar, conviene aclarar que es ser un «contacto estrecho». Entraría en esa categoría «calquera persoa que permanecese máis de 15 minutos a unha distancia inferior a dous metros dun paciente positivo sen as medidas de protección adecuadas». Quienes cumplan esa característica «deben manterse en confinamento no seu domicilio por un período de 14 días, contados desde o último día de contacto, gardando medidas de protección cos seus conviventes». Además, «todo contacto estreito que estea a traballar debe pedirlle a correspondente baixa laboral ao seu médico de familia para manterse en confinamento». Aunque a esta persona se le practique una PCR y esta sea negativa, «debe manter igualmente o confinamento ata cumprir os 14 días desde o último día de contacto co paciente diagnosticado como Covid positivo».

En contacto con un «contacto estrecho»

Los contactos de estos contactos estrechos, «non deben estar en confinamento, só gardar as medidas de distancia social, hixiene e uso de máscara que todos deberiamos respectar e cumprir», explica el Concello de O Grove.

¿Puedo estar enfermo?

En estos momentos, es importante atender a las señales para reaccionar con rapidez ante un posible contagio. En se sentido, el documento emitido por el Concello de O Grove señala que en caso de presentar síntomas compatibles «ou sospeitosa de ser debida ao covid-19, non debe acudir directamente ao seu centro de saúde. Debe contactar telefonicamente co centro ou co CSC para realizar desta maneira unha primeira consulta e indicaráselle (dependendo dos seus síntomas) se é necesario unha consulta presencial ou non». Mientras se espera a realizar la prueba, «debe manterse en illamento ata ter o resultado e que este sexa negativo». «Se a pesar de ter unha primeira PCR negativa os síntomas continúan sendo de alta sospeita, realizarase unha nova proba ás 48 horas e deberá permanecer en illamento ata o resultado desta segunda proba».

Conclusiones

El Concello de O Grove es consciente del nerviosismo que produce estas situaciones. Por eso pide un ejercicio de calma a los vecinos. En ese sentido, desde el Ayuntamiento recuerdan que «o persoal médico do centro de saúde realiza a petición con base nestes protocolos, pero nin decide nin pode influír en cando se realizará a proba».

En O Grove solicitan también que «todo paciente positivo se poña en contacto co Servizo Municipal de Emerxencias do Grove para activar a recollida selectiva de residuos bioperigosos, así como resolver dúbidas en canto a medidas de protección para conviventes», para lo que ofrecen el teléfono 986 73 22 55.

Piden además que se sigan manteniendo las medidas de distancia social, higiene de manos y uso de mascarilla. «Só así poderemos evitar que a epidemia se siga estendendo».