Cacabelos pide tranquilidad tras confirmarse cuatro nuevos casos de covid-19 en O Grove

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

O Grove / La Voz 24/08/2020 19:18 h

Los rumores se han disparado en O Grove, situando en la localidad a decenas de contagiados de covid y a una cantidad mucho mayor de personas confinadas. Los servicios de emergencias no paran de recibir llamadas de gente preocupada, que teme haber estado en contacto con alguno de esos casos, y un clima de estrés generalizado se ha adueñado de la villa. En este contexto, el alcalde de O Grove, José Cacabelos (PSOE) ha realizado un llamamiento a la serenidad y la tranquilidad. En él indica que «en O Grove, confirmados, tenemos cuatro casos». Serían tres miembros de una familia, una pareja y su hija, y una tercera mujer. No se descarta que entre esos dos focos haya algún tipo de relación, aunque ese extremo, quiso aclarar Cacabelos, aún está por confirmar. Podría haber, dice el alcalde, otros tres casos más, «de otra familia, que se habrían hecho los PCR en clínicas privadas», aunque tampoco esa información es fiable al cien por cien, según indica el regidor, que aprovechó para pedir que «quien se haga las pruebas en este tipo de clínicas, informe de las mismas al centro de salud para poder hacerles un seguimiento».

Volvamos a los casos confirmados. Afirma el alcalde que el Concello está en contacto con las personas afectadas, tanto a través de la concejalía de Sanidade como del Servicio de Emerxencias, que ha activado el protocolo de limpieza y recogida de residuos que se diseñó al inicio del confinamiento. Los datos que maneja el consistorio es que tres de los casos son asintomáticos, mientras que el cuarto, una mujer, presentaría síntomas muy leves. «En estos momentos se están haciendo más PCR a los contactos de estas personas», todos ellas vecinas de la localidad.

«Hay que hacer un llamamiento a la tranquilidad y a la calma. No tiene que cundir el pánico. Tenemos cuatro casos confirmados y lo que toca, ahora, es extremar las precauciones. Mascarilla, distancia de seguridad, lavarse las manos con frecuencia...», dice el regidor. El Concello ha tomado algunas decisiones en ese sentido: ha abortado el reinicio de las clases de pádel y ha frustrado la esperada reapertura de las instalaciones deportivas. Por lo demás, el regidor alabó el comportamiento de los locales de hostelería, que han cumplido con rigor la orden de cierre a la una de la madrugada. Algunos de esos establecimientos, señaló, se han reconvertido en bares mediante el procedimiento de entregar una comunicación responsable en el Concello.

Dirigiéndose específicamente a los jóvenes, Cacabelos les ha pedido que cumplan la normativa, que se cuiden y que cuiden de quienes les rodean. En ese sentido, lamentó que «de nada vale que los locales cierren a la una de la madrugada si los jóvenes siguen celebrando botellones». Y siguen haciéndolo: el pasado fin de semana, la Guardia Civil multó a seis de ellos por ese motivo.

Dudas, rumores y sospechas

El alcalde de O Grove lamenta que la Xunta no comunique a los Concellos los positivos detectados en cada localidad. Eso, dice el regidor, les obliga a realizar minuciosos trabajos de investigación para contrastar datos. «No tiene sentido; si no nos dan información, nosotros no podemos poner en marcha los protocolos», explica. En el mismo sentido se ha manifestado el concejal de Sanidade de Cambados, Tino Cordal, que lamenta que «os Concellos teñamos que estar a cegas». Y la alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, que no entiende esta «desinformación, que nos complica moito o traballo e a prestación de servizos».

Y que contribuye, además, a una situación estrés contagioso. En Vilanova, donde hay un caso positivo registrado y diez personas a punto de terminar la cuarentena, se habla de hasta cincuenta casos activos en la localidad. En Catoira, donde hay dos familias confinadas sin que la Xunta aclare su estado, el miedo también es generalizado.