Scandia reconoce al comité de empresa que no puede reflotar Thenaisie Provoté en solitario

La Voz de Galicia SERXIO GONZÁLEZ

O GROVE / LA VOZ 21/08/2020 21:30 h

De poco sirvió la reunión que ayer por la mañana sentó a la misma mesa al comité de empresa de Thenaisie Provoté, a sus propietarios, el grupo rumano Scandia Food, y a los administradores que dirigen el proceso concursal en el que está inmerso la conservera. Esta es la conclusión que el encuentro deja en el paladar de la CIG y de Comisiones Obreros, los dos sindicatos que representan a las 125 trabajadoras que prestan sus servicios entre las plantas de O Grove y Mos. «O que nos transmitiron foi, basicamente, o que xa coñeciamos pola Xunta, que o Igape considera inviable o plan de futuro que presentaron, e que Scandia é incapaz, por si soa, de reflotar a empresa», indica Rosa Abuín desde la central nacionalista.

Teniendo en cuenta que el Instituto Galego de Promoción Económica dio carpetazo esta semana a cualquier posibilidad de respaldar económicamente una nueva etapa de Thenaisie sin un plan de futuro en condiciones, las perspectivas que se abren ante la actividad y los puestos de trabajo que sustenta no son, precisamente, optimistas. Las organizaciones sindicales no comprenden que se haya desperdiciado la oportunidad que ofreció el industrial vigués Alfonso Caneiro, en el sentido de negociar las deudas y hacerse con las acciones de Scandia para integrar la conservera en un grupo empresarial viable, con caladeros propios y proyección internacional. Si era necesario un inversor, razonan, ahí estaba, antes de que los constantes bloqueos a su proyecto lo llevasen a tirar la toalla. «Nós contabamos con que o grupo romano viñese con algo serio a esta reunión, pero non foi así. Que Scandia logo de dous anos non é quen de levar o negocio adiante é algo evidente», lamenta Miguel María desde Comisiones.

En estas circunstancias, el comité acaba de dar a los propietarios un plazo de tres días a partir del fin de semana para que desvelen cuáles son realmente sus intenciones con respecto a Thenaisie. Lo que reclaman es un plan de negocio bien fundamentado y realmente factible, y, sobre todo, que desvelen si tiene o no en la manga algún inversor con el que dar un nuevo impulso a la conservera. «Xa está ben de que xoguen con tantos empregos; isto é algo moi serio», zanja Rosa Abuín. Si la directora financiera del grupo, la interlocutora de los sindicatos ante la propiedad, no mueve ficha, la plantilla activará el calendario de movilizaciones que las trabajadoras fijarán esta mañana, en una asamblea que se desarrollará en O Grove.

Por lo demás, la dirección solo ha comunicado otra obviedad: si la situación era mala cuando se inició el conflicto, ahora es mucho peor. Thenaisie no facturará este año ni diez millones.

La factoría solo está envasando para terceros

El caso es que, en estos momentos, la totalidad de la plantilla de Thenaisie Provoté se encuentra en activo. Ahora bien, su capacidad de producción se centra únicamente en las maquilas, esto es, en el envasado para terceras empresas. En cambio, la marca propia de la conservera arousana sigue desatendida y ausente del mercado desde que Scandia decidió comunicar a sus principales clientes que no estaba en condiciones de garantizarles el suministro que necesitan.

La única buena noticia, si es que cabe denominarla así, llegó del lado de los administradores concursales. Estos aclararon que el proceso todavía no ha alcanzado la fase de convenio, aquella en la que es necesario buscar un acuerdo entre deudor y acreedores sobre la forma en la que se abordará la satisfacción de una deuda que, en el caso de Thenaisie, asciende a 5,2 millones con respecto a varias entidades bancarias, además de dos millones de euros pendientes de pago a sus proveedores. Ese paso solo se dará cuando se hayan estudiado las alegaciones al informe de los acreedores sobre la situación de la empresa, y dicho documento adquiera la categoría de definitivo. Pero llegará si antes no se pone sobre la mesa un plan de verdadero futuro.