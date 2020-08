El temporal deja varios sustos por la fuerza del viento

0

La Voz de Galicia antonio garrido

vilagarcía / la voz 20/08/2020 05:05 h

La llegada de Kyle, un temporal más propio del invierno que del mes de agosto, dejó un reguero de incidencias por la comarca aunque, al cierre de esta edición, todo había quedado en sustos de mayor o menor importancia pero sin que hubiera que lamentar daños personales.

La mañana ya comenzó movida. Cerca de las ocho, un poste de telefonía caía sobre la parte de atrás de un vehículo que estaba aparcado en A Escardia. El poste, que ya hace años había sido precintado para evitar problemas, no parecía recio. De madera, no aguantó los primeros envites de Kyle y acabó por los suelos, con la fortuna de que en su camino hacia la acera solamente encontró un vehículo. Pudo haber ocurrido una desgracia porque conviene recordar que estaba colocado en la acera de enfrente de un colegio.

A media tarde, Kyle se cobró otra víctima. Esta, de mayor porte. Sucedió en el tramo del paseo del río de O Con que linda con el parque Celso Emilio Ferreiro. Allí, uno de los enormes sauces que están a la vera del cauce fluvial se desplomó sobre la acera arrasando en su camino con un banco y una papelera, pero sin que hubiera que lamentar daños personales. La copa del árbol cayó sobre el cauce del río y, unos metros más allá, aparecía el trozo de un tronco de otro árbol que había sido arrastrado por la corriente.

Poco después llegó el tercer susto importante de la comarca. Sucedió en la circunvalación Norte de Vilagarcía, en el tramo que discurre entre O Pousadoiro y Carril y también pudo haber derivado en una desgracia importante. Una furgoneta, que circulaba en dirección Carril, se encontró de repente con un desprendimiento de tierra que acabó con varias piedras sobre la calzada. No eran muchas, pero alguna con el tamaño suficiente como para causar un pequeño estropicio. Y así fue, porque al no poder evitar a una de ellas la pisó y sufrió el reventón de una rueda. Afortunadamente, pudo mantener el control del vehículo y consiguió orillarlo hacia el arcén, pero, varios minutos después, al hombre todavía no se le había ido el susto de encima.

Balsas de agua en O Grove

No fue Vilagarcía el único lugar donde los sustos protagonizaron la jornada. En O Grove se creó alguna bolsa de agua que complicó la circulación de los automóviles y saltó también la voz de alarma porque un windsurfista pareció perder el control de la situación y hubo que recurrir a los servicios de emergencia. Cuando ya estos estaban prestos para salir en la lancha a socorrerlo llegó una nueva llamada apuntando que el protagonista de la aventura estaba ya a salvo. Cansado, pero a salvo.