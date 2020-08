O Grove, punta de lanza de otra batalla por la sanidad pública

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

O Grove / La Voz 14/08/2020 13:02 h

«O Grove atópase a día de hoxe completamente abandonado no relativo á sanidade». La frase se puede leer en un comunicado de prensa remitido por el Concello meco a raíz de la crítica situación en la que se encuentra el centro de Monte da Vila, donde ayer trabajaba un único médico «para a atención da totalidade da poboación e de todas as persoas desprazadas que se atopan na localidade». Asegura el Concello que «corenta mil persoas se atopan desatendidas na localidade, co risco que isto supón en termos habituais, e coa gravidade de darse esta situación nun momento de posibles contaxios pola pandemia». Desde el gobierno local, encabezado por el socialista José Cacabelos, advierten que «estudaranse medidas para reclamar responsabilidades dos cargos que crearon esta situación». Es más. «de producirse algún problema grave, tomaranse medidas legais para que se asuman as posibles consecuencias».

La airada reacción del Concello no es la única que se ha producido después de que ayer los usuarios del centro de salud se encontrasen con un cartel que advertía que solo había un médico en las instalaciones y que, dada la situación, solo atendería situaciones de emergencia. Ante ese cartel se han plantado esta mañana representantes del BNG. La diputada Montse Prado, en compañía de Heladio Outeiral, concejal nacionalista, han elevado una airada protesta por la situación en la que se encuentra la asistencia sanitaria en tierras mecas. Está en una situación, dijo Outeiral, «calamitosa», «cun edificio de máis de corenta anos, agrietado, que non cumpre nin as normas de accesibilidade, e inda por riba sin médicos, sen atención nun municipio que ten duplicada a súa poboación, e en plena pandemia». Montse Prado indicó que los profesionales están «ao límite, e a poboación mal atendida» y han anunciado que presentarán iniciativas en el Concello y en el Parlamento, a la par que invitan a la población a «inundar con reclamacións» al Sergas y a preparar un calendario de movilizaciones.

Por otra parte, el diputado socialista Julio Torrado ha presentado una proposición o de ley al Parlamento gallego sobre la situación sanitaria en la comarca. O Salnés es «unha das comarcas con peores ratios de cobertura de profesionais por baixas ou vacacións en toda Galicia, e sendo isto máis notorio durante os meses de verán onde se producen máis problemas para esta cobertura nun tempo no que nesta zona acumula un aumento notorio de visitantes». Y no solo eso: «As infraestruturas adoecen dun investimento imprescindible», siendo casos especialmente paradigmáticos Vilagarcía y O Grove. Por todo ello, el PSOE reclama que se «realice un informe de avaliación das necesidades con respecto á atención primaria no Salnés, e trasladar os resultados e consideracións aos goberno municipais da comarca». También plantea «elaborar un plan de fortalecemento da asistencia sanitaria para a comarca, en función desas necesidades detectadas, establecendo prazos e dotación económica posible e necesaria».

Por su parte, el Sergas asegura seguir buscando facultativos para cubrir las cinco bajas existentes en el centro de salud de Monta da Vila.