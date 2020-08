El Concello meco exige a la Xunta una reunión para abordar el inicio del curso

0

El inicio del curso escolar está a la vuelta de la esquina, y sigue envuelto en un montón de dudas. El Concello de O Grove no es ajeno ni a esa incertidumbre, ni a la preocupación que se extiende entre profesores y padres de alumnos. Desde el ayuntamiento consideran «moi preocupante que a Xunta siga limitándose a dar directrices, aínda non oficiais, e non solucións reais ante este grave problema». Por eso, han enviado una carta en la que se pide una reunión urgente con Educación y Sanidade para aclarar los términos en los que se volverá a las aulas.

De momento, el Concello no tiene noticias oficiales. Las que van llegando por otros canales, explican desde el gobierno local, apuntan a que los colegios «enfrontaranse a unha das peores situacións da historia contando co mesmo orzamento que en anos anteriores». Y con la ayuda de los Concellos, aunque estos se van a ver muy limitados. Así lo señala la concejala de Educación meca, Pilar Galiñanes, quien recalca que el simple hecho de triplicar la limpieza de los baños va a disparar los gastos de una administración local que, en estos momentos, está contra las cuerdas, haciendo frente a una multitud de gastos imprevistos. Y todo ello en un momento en el que «dende o Goberno central, a Xunta recibiu 1.200.000 euros para actuacións no ámbito da educación, sen que se teña noticia sobre como se van investir eses cartos».