La baja de cinco médicos deja al centro de salud de O Grove bajo mínimos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

O Grove / La Voz 13/08/2020 14:22 h

Un cartel pegado en la puerta el centro de salud de Monte da Vila lo advierte a todo aquel que se acerca hasta allí: «En el día de hoy solo hay un médico en el centro de salud. Solo se atenderán emergencias». El anuncio ha generado un profundo malestar entre los vecinos de esta localidad, hasta el punto de que el Sergas ha emitido un comunicado de prensa en el que anuncia que está «efectuando xestións administrativas para tratar de cubrir cinco ausencias imprevistas de facultativos», tres de las cuales «notificáronse nas últimas horas, coa conseguinte afectación para no cadro de persoal do centro, que conta agora para a atención ordinaria con dous médicos, un deles para a atención de desprazados, e un pediatra».

Continúa relatando el Sergas que tras «a notificación imprevista destas cinco ausencias médicas, case simultáneas», el área sanitaria «púxose en contacto con diversos médicos de Atención Primaria doutros centros de saúde para plantexarlles a posibilidade de que pasen consulta ordinaria de xeito provisional no centro do Grove ata normalizar a situación, pero finalmente descartaron esta alternativa». Ahora, el área sanitaria sigue «incesantemente a efectuar xestións administrativas para tratar de normalizar dita cobertura no menor tempo posible».

Mientras, en O Grove crece el malestar que ya es viejo. Numerosos vecinos se han dirigido al Concello para trasladar su enfado. El alcalde, el socialista José Cacabelos, ha recogido esas quejas. «Meses atrás nos hemos dirigido a la Xunta y a la dirección del área sanitaria para interesarnos por cómo se iban a hacer los refuerzos en verano. Nos dijeron que no iban a ser necesarios, que se iban a repartir los pacientes desplazados entre los médicos que ya había y que ya estaban sobresaturados. Y así estamos como estamos, con un único médico hoy en el centro de salud para atender tanto a los once mil vecinos que somos en O Grove, como a varios miles de desplazados». «Es increíble que la Xunta diga que somos un municipio turístico de primer nivel, y que luego nos encontremos con estas situaciones».