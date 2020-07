«Viva el coronavirus» y «Vais a morir todos», los gritos con los que unos jóvenes ebrios interrumpieron un concierto en O Grove

0

O Grove / La Voz 31/07/2020 10:41 h

Los jueves por la noche, en O Grove suena la música. Dentro de un ciclo organizado por el Concello, anoche se subieron al escenario de la plaza de O Corgo los integrantes del grupo local Fla-Meco. Estaba siendo una noche «espectacular» cuando un grupo de jóvenes, comenzaron a deambular entre las sillas del público. Según relata el personal de Cultura en su página oficial de Facebook, iban sin mascarilla y no paraban de gritar «viva el coronavirus» y «vais a morir todos». Según relata el alcalde, José Cacabelos (PSOE), «alardeaban de que habían venido de Madrid, y de que iban a contagiar a todo el mundo». El personal municipal que velaba por el desarrollo del concierto llamó a la Policía Local. Para cuando los agentes llegaron, dice el alcalde, «había un chaval sin mascarilla que les enseñó un justificante que lo eximía de su uso». Los agentes llamaron la atención al grupo y los conminaron a dejar la zona, pero según el relato del personal de Cultura, las cosas no sucedieron así. «A policía marchou e eles quedaron alí, provocando e gritando 'vais a morir todos', sacando a mascarilla e tusindo enriba nosa». Cuando la persona al cargo estaba a punto de subir al palco para suspender el concierto, los integrantes el grupo «deron a volta e marcharon, sen as máscaras postas e coas copas na man».