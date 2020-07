La maraña que envuelve a Thenaisie Provote sigue creciendo

0

La Voz de Galicia R.E.

O Grove / La Voz 27/07/2020 14:14 h

Dudas, sospechas, rumores... Alrededor de Thenaisie Provote se ha levantado un muro de incertidumbres que está a punto de agotar la paciencia de las 125 personas cuyo futuro depende de que se encuentre, o no, una salida a la situación de la empresa. A estas alturas, hay dos datos claros. El primero, que Scandia -los actuales propietarios de la firma- solicitaron entrar en concurso de acreedores a mediados de mayo. El segundo, que la plantilla y sus representantes se implicaron, desde el primer momento, en la búsqueda de un inversor que garantizase la continuidad de una empresa centenaria. A partir de ahí, se acaban las certezas. Según explicaron esta mañana, en rueda de prensa, los representantes de la plantilla, mañana se celebrará en Santiago una reunión entre los responsables del Igape y los de Scandia, a fin de analizar la posibilidad de que sea esta misma empresa la que siga adelante con Thenaisie. Esa parece ser la alternativa que en estos momentos cobra más fuerza, toda vez que se da por retirada la oferta planteada por el empresario gallego Alfonso Caneiro, quien se habría cansado, según la CIG, de los intentos de bloqueo protagonizados por los actuales dueños de la factoría y consentidos por la Xunta de Galicia y el Igape.

El miércoles, tanto Comisiones Obras como CIG tienen previsto reunirse con los representantes de Industria para conocer lo tratado con Scandia. El primero de los dos sindicatos deja en el aire su postura al respecto a la posible continuidad de esa firma al frente de la conservera hasta no conocer con detalle de qué va su propuesta. La CIG, por su parte, ya ha anunciado que no va a amparar una solución para Thenaisie que pase por insuflar dinero público a una empresa que ha llevado a la conservera a la situación de crisis en la que se encuentra y de la que no la ha sabido sacar.

En todo caso, la celebración de esa reunión no satisfará las demandas de los sindicatos, que quieren que todas las partes implicadas en este asunto se vean las caras y, sentados alrededor de una misma mesa, pongan sus cartas boca arriba. Si no se dan pasos adelante, y si no se empieza a desenmarañar la realidad que rodea a Thenaisie Provote, se anuncian movilizaciones.