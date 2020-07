Tirán bate a la tercera a Samertolameu, con Vilaxoán desfondado en O Grove

0

La Voz de Galicia Pablo Penedo

Vilagarcía / La Voz 25/07/2020 21:20 h

La sensación de que la Liga Galega de Traiñeiras acabará en cosa de dos no hace más que afianzarse con el paso de las regatas. Y más cuando el llamado a ejercer de tercero en discordia, Vilaxoán, dio la sensación de no comparecer en la tarde de hoy en las aguas del puerto de O Grove, ofreciendo un rendimiento tan por debajo de su potencial, que incluso entre su gente de apoyo en tierra se preguntaban si habría sucedido algo en el agua que se les escapase a la simple mirada durante la tercera y última tanda de la IX Bandeira Virxe do Carme.

El sexto puesto de Vilaxoán fue con todo el segundo titular de portada ofrecido por el tercer combate naval de la temporada entre las diez embarcaciones que componen la LGT-A. El primero se lo llevó la tripulación de la SD Tirán-Pereira, que se impuso con autoridad en O Grove, ganándole por primera vez la partida a su vecina, la bancada de la SD Samertolameu-Oversea, ganadora el fin de semana anterior de las dos primeras regatas del calendario.

Con 22.31,29, Tirán le sacó 11 segundos y medio a Meira, con Cabo colándose en el podio como sorpresa del día desde la segunda tanda (22.55,92). El cuarto puesto de Bueu (22.56,77) le permite empatar a 21 puntos en la clasificación con un ayer irreconocible Vilaxoán (23.19,26), a la que sacó la friolera de casi 18 segundos en la tanda de honor, que los de Truco acabaron a 47,87 de la trainera vencedora.

En la primera tanda Esteirana marcó el mejor crono, 23.40,86, superando incluso el de Rianxo, 23.45,15, que remó en la segunda.

LGT-B y jornada dominical

En paralelo, Puebla firmó en la tarde del sábado su segunda victoria en otras tantas regatas ganando la primera jornada de la Bandeira Concello de Redondela. Mañana domingo a las 11 se disputa la segunda, una hora antes que el inicio de la Bandeira Concello de Moaña, que reúne a las traineras de la LGT-A y Femenina. En la LGT-A, con Cabo saliendo en la tanda de honor, tras arrebatarle su plaza a Vilaxoán por los méritos y deméritos de ambos en las aguas de O Grove.