Fallece Paco Fontán, ex concejal de Obras de O Grove

La Voz de Galicia Bea Costa

O Grove 08/07/2020 12:45 h

O Grove acaba de perder a uno de los personajes políticos que han dejado huella en la historia reciente del Concello. Francisco Fontán, Paco, ha muerto y esta tarde será enterrado en el cementerio municipal tras el funeral en la iglesia de San Martiño (18.30 horas). Era un animal político, por eso solo la enfermedad podía apartarlo de la actividad pública, como así ocurrió en el año 2003, como consecuencia de un derrame cerebral. Entonces participaba en el gobierno de Miguel Ángel Pérez (PP) gestionando la concejalía de Vías y Obras, un área en la que siempre se sintió como pez en el agua.

Fontán empezó su trayectoria política bajo las siglas de AVI, formando equipo con el también fallecido Miguel Taboada, allá por el año 1991. La alianza de un tripartito con el socialista José Antonio Galiñanes a la cabeza lo llevó a la oposición, pero no sería por mucho tiempo. Cuatro años después, Fontán recuperó las responsabilidades de reparar los baches de las carreteras y colocar los puntos de luz, ya bajo las siglas que se convirtieron en la casa común de la derecha grovense (el PP).

Quienes lo conocieron y compartieron con él momentos en la gestión municipal lo definen como una persona obstinado en sus convicciones y cumplidora en sus obligaciones. «Era un home traballador, do pobo, moi cercano á xente, nós entediámonos pese ás nosas diferenzas», comentaba esta mañana el ex concejal Manolo Castro, con quien coincidió tanto en el gobierno como en la oposición. Al ex alcalde, Miguel Pérez, le pasó un poco igual. Conoció a Fontán siendo rival político para convertirse a partir de 1999 en su mano derecha: «Hay que destacar, sobre todo, lo buena persona que era y uno de los mejores servidores públicos que tuvo O Grove», indicó de forma concisa y elocuente.

Fontán no se arredraba ante sus problemas de dicción y no escapaba a ninguna diatriba dialéctica, por muy avezado que fueran sus contrincantes. Sus debates con el también desaparecido Luis Rei dejaron momentos antológicos en los plenos que han quedado para el recuerdo.

Para bien y para mal, Fontán no dejaba indiferente a nadie, en su partido tampoco. En el año 2018 fue objeto de un homenaje que el PP le brindó a él y a sus compañeros de filas Miguel Ángel Pérez y José Castro Bandido, aunque entonces ya no pudo asistir debido a sus problemas de salud.