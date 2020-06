Más de tres mil grovenses claman en la calle contra el cierre de Thenaisie

0

o grove / la voz 28/06/2020 21:00 h

Pasadas las once de la mañana, por las calles de O Grove se apreciaba a un sinfín de personas con una misma dirección: el barrio de Rons. Allí se ubica la conservera de Thenaisie Provoté, propiedad del grupo rumano Scandia Food e inmersa actualmente en un concurso de acreedores. Sus trabajadoras, un total de 125 entre las plantas de O Grove y Mos, habían pedido la ayuda de sus vecinos para reclamar una salida que impida el cierre de la factoría y su consiguiente despido. Y los grovenses respondieron en masa a la convocatoria. Más de tres mil personas según la Policía Local, cuatro mil según los organizadores, tomaron las calles de la localidad con un grito común: «Thenaisie Provoté non se pecha»,.

Los cantos de las trabajadoras recogían claramente todas sus reivindicaciones: «Non pode ser, non pode ser, que haxa compradores e o Ramírez non vender»; «queremos traballar e non mendigar»; «adeus Scandia, que vaia ben...»; «Xunta escoita, Thenaisie está en loita» y «que se vaian, se vaian, se vaian...». La manifestación partió, puntualmente, de las inmediaciones de la factoría y tardó alrededor de una hora en llegar a la plaza del Concello. Obligó a cerrar al tráfico, de forma momentánea, la calle Alexandre Bóveda y la Rúa da Praza. La afluencia fue tal que desde el inicio de la protesta resultaba imposible ver el final. Y, siguiendo las medidas de seguridad decretadas por la alerta sanitaria del covid-19, todos los participantes lucían su correspondiente mascarilla.

Una vez en la plaza del Concello, dos trabajadoras de la fábrica se encargaron de leer el manifiesto. Comenzaron recodando la importancia del sector de la conserva en Galicia, y también en el municipio meco. Y expusieron también la situación en la que se encuentra la fábrica de Rons, inmersa en un concurso de acreedores. Criticaron a los actuales responsables de la factoría, la empresa Scandia Food, sobre todo, por haber rechazado la propuesta de compra del empresario gallego Alfonso Caneiro. «Hai unha posibilidade real de sacar á conserveira da situación na que se atopa», explicó la encargada de leer el manifiesto, que también reclamó a la Xunta que ponga todo de su parte para lograr que el acuerdo entre Scandia y Caneiro sea una realidad.

La protesta contó con el respaldo de todos los grupos de O Grove. «O pobo do Grove nunca falla cando se lle reclama a súa participación», aseguró el alcalde, José Cacabelos. «O PP tratou de axilizar as reunións con representantes da Xunta», añadió la portavoz del PP, Beatriz Castro. «Non entendemos como tendo un comprador viable, o grupo rumano de Scandia Food non acepta esa oferta», reiteró José Antonio Otero, de EU. «Mostrar todo o noso apoio a estas mulleres que non se queren dar por vencidas, queren defender os seus postos de traballo», concluyó Heladio Outeiro, del BNG.

La representación sindical se reúne el día 1 con la directora de Pesca y con el del Igape

Esta misma semana, la representación sindical de la empresa mantendrá una reunión con la directora xeral de Pesca y el del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape). Será el próximo 1 de julio cuando puedan trasladar sus reivindicaciones a los representantes de la Administración autonómica. La medida no convence a la responsable de la CIG, Rosa Abuín, porque considera «que son os conselleiros os que nos teñen que atender. Queremos esixir á Xunta que nos axude a desbloquear a situación», añadió.

Comisiones Obreras, por su parte, sospecha «que a intención de Scandia é chegar ao proceso de liquidación e buscar un novo socio capitalista». Una opción que no gusta nada al sindicato, por el riesgo que supone para las trabajadoras y porque la gestión de Scandia deja mucho que desear, en su opinión. «Se esta empresa vai continuar cos mesmos que levaron o barco as pedras evidentemente acabará mal», aseguró el portavoz de la formación, Francisco Vilar. Por eso reclamó también a la Xunta «que sente aos rumanos coa oferta que puxo sobre a mesa un inversor galego».

El municipio meco, por su parte, ha convocado más actos para respaldar a las trabajadoras. Hoy habrá un pleno municipal, en el que se tratará el tema, y el próximo domingo se celebrará una nueva manifestación, que partirá de la plaza del concello.