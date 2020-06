Un empresario gallego con flota propia aspira a hacerse con Thenaisie Provoté

0

17/06/2020

El expediente de regulación temporal de empleo al que ha acudido la dirección de Thenaisie Provoté, inmersa en un proceso concursal, constituye una fórmula útil a la hora de ganar tiempo frente a la falta de liquidez que aqueja a la histórica conservera fundada en O Grove. Pero de ninguna manera una situación que pueda prolongarse «mentres os compañeiros que seguen no seu posto traballan para pagar os salarios dos administradores concursais e dos avogados que asesoran á empresa», advirtió esta mañana Rosa Abuín, responsable de la CIG en O Salnés, a las puertas de la fábrica arousana. Junto a ella, trabajadoras, integrantes del comité y Francisco Vilar, de Comisiones Obreras, que completa la representación de la plantilla. Juntos, hicieron público que existen dos ofertas para adquirir la compañía y que la cuenta atrás para una solución ha comenzado. Las centrales no ocultan hacia cuál de ellas se inclinan sus preferencias: un empresario gallego que dispone de flota propia frente una conservera de capital catalán con presencia en Carnota.

El tiempo, insiste Abuín, apremia, y cuantos más días pasen sin una decisión más se internará Thenaisie en las fases del concurso y más complicado resultará que emerja de este proceso con todas las garantías de seguir en funcionamiento. «O que de ningún xeito imos consentir é que a conserveira vaia a liquidación para que algúns a poidan mercar o máis barato que poidan cando esta empresa é perfectamente viable e existen ofertas enriba da mesa». Por lo pronto, este jueves se celebra en Vigo una reunión en la que, además de los representantes de los trabajadores, se sentarán el empresario gallego que aspira a hacerse con la firma y los actuales propietarios de Thenaisie. «Polas reunións que xa mantivemos con el, sabemos que o posible comprador galego está en condicións de pechar a operación e de comezar a traballar canto antes», indica la sindicalista arousana. El hecho de que cuente con flota propia constituye un factor fundamental en este sentido, habida cuenta de que el principal problema que está generando la falta de liquidez de la compañía es la incapacidad de adquirir materia prima con la que atender sus pedidos. No es que las centrales no aprecien la segunda propuesta, la de origen catalán, «pero non dá seguridade no tempo», advierten.

Una empresa con futuro

La prioridad a la que apuntan los sindicatos es el mantenimiento de los ochenta puestos de trabajo de la factoría de O Grove, que se completan con la plantilla de la planta ubicada en Mos hasta redondear 125 empleos, en su mayor parte desempeñados por mujeres. «Dende o principio estabamos convencidos de que ía haber ofertas, porque esta é unha empresa con futuro, que ten o seu espazo no mercado dentro dun sector que non está en crise», señala Vilar, quien, como Rosa Abuín, destaca la oportunidad que abre la oferta del empresario gallego; «Unha compra directa nun tempo rápido, a mellor proposta que se pode presentar». El comité quiere conocer, de todas formas, el plan de negocio y las previsiones de inversión del posible comprador, que deben sentar la base de un acuerdo con el vendedor y la mayoría de acreedores. El encuentro de Vigo resultará fundamental para ello.

Las trabajadoras no dudarán en movilizarse ante las trabas que ven en los administradores

«Non se pode consentir, coa que está caendo, que os administradores estean dilatando isto porque sexa o seu negocio, igual que o dos avogados da empresa; temos unha oferta que ademais é galega, hai que darlle adiante a esta situación e facelo xa». Las palabras de Rosa Domínguez, presidenta del comité de empresa de Thenaisie Provoté, difícilmente podrían ser más claras. Tanto la plantilla como la CIG y Comisiones Obreras aprecian una actitud pasiva en los administradores concursales que se han hecho cargo de la gestión de la conservera, que extienden al gabinete Garrigues, que asesora a sus propietarios. «Non descartamos mobilizacións, porque nin entendemos nin podemos tolerar que se poñan trabas a esta opción», advierte Rosa Abuín. De hecho, las protestas podrían arrancar mañana, en función del resultado de la reunión en Vigo.

«Danos a impresión de que queren demorar no tempo esta cuestión para avanzar cara a unha liquidación que, evidentemente, destruiría moito do activo da empresa e do valor que ten a compañía», subraya Francisco Vilar, quien, como Abuín, tampoco acaba de comprender que los administradores concursales hayan respondido a los sindicatos que les resulta imposible mantener un encuentro con ellos esta semana. Las centrales no descartan solicitar una entrevista directamente con el juez de lo mercantil que dirige el proceso. «Entendemos -concluye Vilar- que non están a cumprir debidamente coas súas funcións».