O Grove esquiva la tragedia tras la rotura de un depósito de agua

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia rosa estévez

o grove / la voz 12/06/2020 21:21 h

Dos operarios del Concello de O Grove trabajaban limpiando los espacios públicos de San Vicente do Mar cuando escucharon un estruendo a sus espaldas. Al buscar el origen de tan extraño ruido, descubrieron un río que bajaba furioso por lo que debía ser la carretera. «Echaron a correr y se salvaron de casualidad», decía, con la voz aún agitada por la tensión, el alcalde de O Grove. La inesperada riada procedía de un viejo depósito de agua que acababa de irse abajo. «Quinientos mil litros de agua salieron, entraron por el acceso principal de un edificio de apartamentos que hay a unos diez metros, arrasaron todo lo que encontraron a su paso y salieron por la parte de atrás. Y con una fuerza increíble, porque movió tres coches que estaban estacionados», relataba el regidor, que incidía en que afortunadamente en el interior del inmueble vacacional no había nadie.

Ocurrió todo sobre las once de la mañana del viernes. Se desataba entonces un infierno por causas que, de momento, se desconocen. Se barajaron distintas hipótesis, como la de que se hubiese producido un corrimiento de tierra, que fue descartada por los peritos. A última hora de la tarde, Cacabelos señalaba que la razón puede deberse tanto a la edad de la estructura (fue levantada en los años setenta), como a un defecto constructivo. «No sabemos muy bien qué fue. En este caso, no teníamos constancia de que existiese ningún tipo de problema con este depósito. De hecho, se había vaciado hace unas semanas con motivo de unas obras que se iban a hacer en la tubería de A Lanzada», recalca el regidor. El depósito es de titularidad municipal después de que, hace unos años, una sentencia del TSXG obligase al Concello a recepcionar la urbanización y todas sus infraestructuras.

Afortunadamente, vacío

Encontrar la explicación a este suceso es importante. Pero ayer el ejecutivo meco tenía otras cuestiones en mente. Tras visitar la zona cero del incidente y entrar en las viviendas afectadas, el alcalde no podía ocultar su estupor. «Pudo haber sido una gran desgracia. Lo único bueno que podemos sacar de todo esto, si es que el término bueno tiene algún sentido aquí, es que no ha habido víctimas. Afortunadamente, hasta hace mal tiempo y no había mucha afluencia de gente por el fin de semana».

O Grove esquivó pues, una tragedia que toma cuerpo en el depósito ahora en pleno proceso de demolición, en un edificio arruinado, con las paredes destrozadas, en dos viviendas en las que el agua arrasó muebles, electrodomésticos y todo lo que encontró a su paso, en tres vehículos que fueron arrastrados por una corriente tan potente que llegaron a saltar una valla... Y en el susto que se llevaron quienes estaban más o menos cerca del lugar de los hechos. Hasta allí se trasladaron por la tarde los propietarios de algunas de las viviendas del edificio damnificado y de otros próximos. «Están entrando con la Guardia Civil. Emerxencias se encargará de tapiar las ventanas, puertas y paredes para la noche». También se estaba trabajando intensamente para que esa misma noche se repusiese el servicio de agua a los vecinos que se han quedado sin suministro, «que no son muchos», según explicaba el alcalde, ya que el depósito que estalló era secundario. En la parroquia había cuatro depósitos, dos de ellos de mayor tamaño, y otro que se encuentra en desuso.

«Escoite un ruido e xa vin que baixaba un río; meteunos un coche dentro da casa»

Aunque la mañana de este viernes no estaba demasiado agradable, Enrique Mouriño había decidido salir a dar un paseo por San Vicente do Mar. No se había alejado mucho de su casa cuando oyó un tremendo estruendo. «Cando me acheguei, xa vin que pasaba un río, un auténtico río de auga». Uno de los coches de su familia, que había quedado aparcado fuera del recinto de la casa, había sido empujado por la fuerza incontrolable salida del depósito, había saltado el muro, y había quedado dentro de la finca, a unos metros de la fachada de la casa. Otro de los coches de la familia fue arrastrado cuesta abajo, a casi quinientos metros del lugar en el que había sido estacionado. «A sorte foi que non había ninguén na casa», comentaba este joven, que había acudido a San Vicente a pasar el fin de semana. «Cando se escoitou o ruido, o meu irmán chamoume para ver se estaba ben». Y lo estaba. Porque a pesar de los cuantiosos daños ocasionados por este espectacular suceso, no hubo que lamentar víctimas mortales.