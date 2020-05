O Grove lanza una campaña centrada en el coronavirus y los adolescentes

0

La Voz de Galicia R.E.

O Grove / La Voz 22/05/2020 15:02 h

En los años noventa, una frase sirvió para llamar la atención de toda una generación de adolescentes y jóvenes sobre la importancia de protegerse contra enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados utilizando preservativos. «Póntelo, pónselo», fue el lema de una campaña que rompió moldes y que en estos tiempos que corren bien podría recuperarse. «Póntela, pónsela» viene como anillo al dedo para recordarnos que debemos vestir mascarilla en espacios públicos, y que debemos invitar a quienes queremos a que hagan lo mismo. Por el bien de todos.

El Concello de O Grove sabe que llegar a los adolescentes no es fácil. Que son un grupo de población con sus propios circuitos a la hora de consumir información y ocio, y que en esos circuitos poca cabida tienen las informaciones más o menos rigurosas sobre el coronavirus y la pandemia. Conscientes del problema, que se traduce «en grupos de rapaces que nin manteñen a distancia de seguridade, nin levan máscara», el gobierno local ha decidido buscar una manera de llegar hasta la chavalada para explicarles que tienen que ponerse mascarilla y cumplir unas normas de seguridad básicas. Porque si no lo hacen no solo pueden enfermar ellos, sino que pueden contagiar a sus padres, a sus abuelos y a sus amigos.

Para lograr ese objetivo, se está diseñando unos documentos específicos que se difundirán a través de las redes sociales de centros de enseñanza, asociaciones de padres, clubes de fútbol y, en general, donde quiera que haya un público en esa turbulenta edad que es la adolescencias. Además, el próximo lunes el Concello repartirá mascarillas específicas para los adolescentes. Será en la Casa del Concello, de doce del mediodía a una de la tarde.