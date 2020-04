Muebles en los contenedores, zapatos en los composteros: O Grove se rebela contra la cara insolidaria del confinamiento

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia R. Estévez

O Grove / La Voz 27/04/2020 14:27 h

La crisis del covid-19 ha hecho aflorar lo mejor de nuestra sociedad. Por desgracia, también asoma lo peor. En el Concello de O Grove se han encontrado con una versión muy desmejorada de sus habitantes en un campo en el que la localidad ha llegado a ser modélica: la gestión de residuos. Según explican desde la concejalía de Medio Ambiente, cada vez son más los residuos que se depositan donde no se debe. Y en algunos casos, parece que solo la mala fe puede explicar esa realidad. Porque, ¿de qué otra manera puede llegar un zapato, un bolso o escombros al interior de un compostero? «Isto non pasara ata o de agora, e claramente estase a verter estes obxectos de forma intencionada nos composteiros», informa el Concello. Desde Medio Ambiente solicitan a los ciudadanos que «no caso de ver actuacións incívicas coma estas chamen aos servizos municipais (986730227) ou envíen un correo a medioambiente@concellodogrove.es». Y es que «actitudes como estas alteran e consumen recursos que perxudican a todos os cidadáns. Por outro lado animamos a todos aqueles veciños e veciñas do entorno que teñan preto un Centro de compostaxe comunitaria a facer a separación do residuos orgánicos».

Pero el problema detectado en O Grove va más allá de los composteros y llega, también, a los contenedores de basura del sistema general. Los servicios municipales han constatado «a aparición de mobiliario -sillas, armarios, mesas…- e diversos enseres e outros materiais dentro dos colectores de carga lateral». Eso se ha traducido en una paradoja: pese al cerrojazo de buena parte de los negocios de la localidad, ha crecido el número de kilos de basura que se están enviando a Sogama. Dice el Concello que no hay justificación para ello: aunque el punto limpio está cerrado desde el inicio de la crisis, desde ese mismo momento se incrementaron los servicios de recogida de enseres puerta a puerta, que ha pasado a hacerse dos días por semana. «Para anotarse soamente hai que chamar ao teléfono 900.720.190 en horario de luns a venres de 09:00 a 13:00 horas», recuerdan desde el ayuntamiento.