Qué pueden hacer, y qué no, los niños de Arousa al salir a la calle

La Voz de Galicia B. C. R. E. P. P.

vilagarcía / la voz 25/04/2020 20:30 h

A partir de este domingo las familias tendrán un respiro en todos los sentidos. Los niños podrán disfrutar del aire libre, aunque sea solo durante una hora, lo cual permitirá relajar el confinamiento en casa. La convivencia entre cuatro paredes, especialmente si transcurre en pisos pequeños, se hace complicada, por eso la medida aprobada por el Gobierno ha sido tan bien recibida.

Los menores de catorce años podrán salir a la calle durante una hora, entre las 9 y 21 horas y sin alejarse más de un kilómetro desde su lugar de residencia. Tendrán que ir acompañados en todo momento de un adulto, su progenitor o persona autorizada, y guardando las distancias de seguridad. No es obligatorio aunque se aconseja el uso de mascarilla. Incidía sobre ello ayer el alcalde de Vilanova y médico, Gonzalo Durán. «Es un tema de solidaridad, usemos las mascarillas por que, si hay rebrotes, volveremos a estar encerrados», indicó.

Ante este nuevo escenario, los concellos se han puesto manos a la obra para facilitar el uso de mascarillas, también entre los más pequeños. En Vilanova empezaron el reparto el viernes y continuarán mañana a través del consistorio, las casas de la cultura de las parroquias y el centro de salud de Baión. En otros lugares como Meis, Catoira y Pontecesures también comenzaron ya su distribución mientras que en A Illa lo harán a partir de mañana, en su caso a través del servicio de Correos.

La gama de mascarillas que están llegando a los hogares es amplia; las hay de un solo uso, otras van dotadas de filtros para poder ser usadas en varias ocasiones y las hay reutilizables, de tejido TNT o gore-tex. Además de las que están adquiriendo los concellos a través de empresas, continúa la labor de las costureras solidarias que confeccionan mascarillas de tela decoradas con motivos infantiles, caso de la iniciativa del colectivo Xente de a pé (Vilagarcía).

Los concellos que no tienen material adaptado para los niños buscan alternativas, caso de O Grove, donde han publicado a través de las redes sociales un tutorial con el cual se enseña a la población a adaptar las mascarillas que están distribuyendo por los domicilios a las características faciales de los pequeños de la casa.

Los ayuntamientos son los que están actuando como correa de transmisión a la hora de hacer llegar este material a las familias, aunque no siempre lo hacen con la agilidad deseable.

Demandas del PP

Desde el Partido Popular llevan días pidiendo en los concellos en donde no gobiernan que se incremente la dotación de mascarillas para cubrir las necesidades de toda la población. Ayer, al hilo de la desescalada del confinamiento que comienza mañana, el PP de Vilagarcía volvía a incidir en este tema para pedirle a Ravella que facilite mascarillas a todos los menores de edad del municipio, también a los chavales mayores de catorce años por si se pudiera dar el caso de que tuvieran que acompañar al paseo diario a su hermano pequeño.

«En el PP seguiremos demandando esta medida, ya que este Concello posee la capacidad para distribuir mascarillas y otro material entre todos los vecinos, al igual que lo están haciendo en el resto de municipios de la comarca. Es de justicia», señala la formación.

Además, proponen que se creen contenidos audiovisuales y se distribuyan por los canales digitales y las redes sociales y se instalen paneles informativos y cartelería en las vías públicas para informar a la población sobre las medidas preventivas a adoptar en los lugares públicos. «Es importante dar instrucciones claras, sencillas y visualmente atractivas para mantener los hábitos de higiene, cómo toser o estornudar correctamente, mantener la distancia de seguridad y apelar a la responsabilidad de los más pequeños y de sus progenitores mientras no se vuelva a la normalidad».

A la playa, solo a pasear, y los parques infantiles, cerrados

Las playas se abren para los niños, pero solo para pasear, dar una vuelta en bicicleta o jugar con el balón. Nada de tender la toalla para tomar el sol o darse un baño. En el Concello de A Illa hubo una confusión con este tema y ante el temor de que O Carreirón y O Bao recibiesen un aluvión de gente, el viernes se anunció que las playas seguían cerradas al público. Horas después ya se había rectificado para dejar claro que mientras se trate de un paseo y el niño no esté a más de un kilómetro de su casa, no habrá problema. Este asunto también preocupa en otros concellos de la comarca donde hay playas urbanas, caso de O Grove. El alcalde, José Antonio Cacabelos, comparecía a través de las redes sociales para explicar a la población las limitaciones que existen al respecto y pedir responsabilidad a aquellos que vayan a ir con sus hijos a arenales como los de Rons, Confín, A Toxa, Virxe das Mareas o San Vicente. Desde Vilagarcía también advierten de las limitaciones en esta materia, de manera que «un veciño do Piñeiriño non poderá levar a pasear ao seu fillo á praia da Compostela, nin á de Bamio, pero si ao Castriño, por exemplo».

Vilanova es otro de los municipios en los que se abre la oportunidad de disfrutar de la playa gracias a los arenales de A Braña, As Sinas y O Terrón y el alcalde invita a visitarlas para que los niños estén en «entornos sanos», eso sí, con protección y respetando las distancias mínimas. Y donde no sea factible explayarse frente al mar, habrá posibilidad de salir a airearse a los parques públicos y las plazas del pueblo. Lo que permanecerán clausurados son los parques infantiles y zonas de columpios con el fin de evitar contagios. Desde los ayuntamientos se hace un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos para que esta primera medida de flexibilización del confinamiento no suponga un retroceso en la lucha contra el coronavirus.