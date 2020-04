Victoria, el triunfo de la vida en tiempos de pandemia

Desde que supieron que iban a ser padres de una niña, Mónica y José Antonio tuvieron claro como se llamaría. «Victoria. Es el nombre de mi madre y además para nosotros fue una victoria que naciese, porque nos costó mucho». Poco podían imaginar ellos que ese nombre, cargado de fuerza y energía y carácter, iba a verse revestido también de un fuerte componente simbólico. Porque quiso el destino que la niña con nombre de diosa alada naciese tres semanas antes de lo previsto. Vino al mundo el 14 de marzo, el día en el que España entraba en un estado de alerta inédito debido a un virus, un maldito virus, que ha vaciado las calles, que nos ha encerrado en casa y que se ha llevado a muchos de los nuestros. El coronavirus, Victoria no lo sabe aún, ha puesto patas arriba al mundo entero. El día de su nacimiento aún no sabíamos hasta qué punto iba a cambiarnos la vida, pero empezábamos a sospecharlo. Por eso, en el hospital, mientras su madre se recuperaba de la cesárea, las enfermeras pronunciaban el nombre de la pequeña como si fuese un ensalmo. «Victoria, claro que sí, vamos a vencer esta situación», decían a los felices padres.

Porque en medio de la tormenta que se desataba a su alrededor, Mónica y José Antonio son ante todo padres de una preciosa niña. «Es extraño decir que somos felices, ¿no?. Con todo lo que está pasando, con tantas familias que están sufriendo, con tanta incertidumbre... Y nosotros estamos aquí, en nuestra burbuja, pasando el confinamiento mirando para nuestra niña», reflexiona Mónica. Ella encarna una de esas contradicciones de hoy y de siempre: ser irremediablemente feliz en los momentos más oscuros. «Es todo tan raro... Nada ha sido como tenía pensado que fuese. Por ejemplo, yo contaba con tener a mi madre al lado, porque somos primerizos. Pero ya en el hospital nos dijeron que no iban a poder ir a vernos... Me moría de pena, pero al mismo tiempo era muy feliz». A la pareja le hubiera gustado contar con el apoyo de su familia porque «al principio todo nos daba un poco de miedo», pero se quedan con lo bueno de esta situación: «Tenemos una intimidad que de otra forma igual no teníamos y que nos ha ido genial para la lactancia». La pareja ha decidido que la vida no se puede suspender, ni siquiera en confinamiento, y por eso, cada día lo encaran dispuestos a exprimir al máximo las horas,aunque en realidad el tiempo se les escapa pendientes de su niña, «que es muy buena». «Yo todos los días la visto preciosa. A la familia les mandamos fotos, hacemos videollamadas... Porque no la han podido ver. De momento, Victoria solo conoce a su padre y a su madre».

Aunque en su burbuja se sienten felices -se les ve en la cara-, la pareja cuenta los días para poder salir a la calle y presentarle a su pequeña a sus abuelos, a sus tíos, a sus primos. Especialmente Mónica, que inició el confinamiento antes de que fuese obligatorio. «Los días previos, en O Grove había muchísima gente que había venido de Madrid, y me daba un poco de miedo contagiarme». Así que se metió en casa. Cuando salga, paseará orgullosa con su hija por la Castelao, su calle. Allí la conocen todos los vecinos y todos los comerciantes. «Todos me decían que cuando naciese la niña, recorrer la calle me iba a llevar un montón de tiempo porque me iban a estar parando cada poco», recuerda Mónica. Ocurrirá. Pronto. Ella misma lo ha vaticinado en el texto que envió para un concurso organizado por los centros comerciales abiertos de varias ciudades y que fue seleccionado como ganador. En él hablaba de pasear por su calle y hablar con esos comerciantes que, dice, «son los que le dan vida a los pueblos». Los que les insuflan energía a localidades como la suya. «Yo soy fan del comercio local y me entristece mucho su situación, porque si ya estaban mal antes, ahora su situación es muy complicada. Pero ayudarles depende de cada uno de nosotros», indica.