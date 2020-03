Roban bebidas alcohólicas y maquinaria en un local de O Grove en pleno confinamiento

0

La Voz de Galicia Leticia Castro

O Grove / La Voz 31/03/2020

Ni siquiera el confinamiento en el que se encuentra la mayor parte de la población ha podido evitar esta vez que los ladrones hagan de las suyas. Ha ocurrido en O Grove, concretamente en un restaurante de A Lanzada, durante este pasado fin de semana, aunque el propietario no se percató hasta ayer del suceso.

El dueño del local, no había vuelto al establecimiento desde el pasado viernes, ya que este se encuentra cerrado al público por razones obvias. Al acceder al restaurante en la mañana de ayer se encontró con cristales rotos en el almacén y ni rastro de la mercancía, la mayor parte bebidas alcohólicas. El robo se perpetró, al parecer, accediendo desde una de las ventanas del almacén. Una vez allí dentro habrían dado con las llaves que acceden al habitáculo donde se encontraba el botín. "Tan solo el valor de la mercancía sustraída alcanzaría los 2.000 euros, por no hablar de la maquinaria de trabajo que también se han llevado”, lamentaba, puesto que hasta hace unos días en los exteriores del local se estaban realizando labores de mantenimiento de cara a la temporada de verano, lo que sumaría casi otros 2.000 euros más, según explica.

Lo más rocambolesco de la situación es que en la parte exterior, concretamente en el portal que da acceso al aparcamiento, estaba aparcada la furgoneta de trabajo del propietario, que no dudaron en desplazar por cortarles el paso, “si quisieran habrían podido realizar incluso el robo con el mismo vehículo”, confiesa. Por fortuna, no pudieron acceder al interior del restaurante, donde habrían provocado un destrozo mayor, explicaba aliviado. A pesar de todo en el interior del restaurante no había dinero en metálico, “así que poca cosa más se podrían llevar”.

Hasta el lugar acudió en la tarde de ayer la Guardia Civil para levantar atestado de lo sucedido e investigar los hechos, tramitando la correspondiente denuncia por parte del dueño del restaurante.