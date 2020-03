Denuncian a un vilagarciano que iba a dar de comer a su gato en O Grove

0

La Voz de Galicia M. Alfonso

Redacción / La voz 29/03/2020 14:19 h

Encontrar una excusa para salir de casa siempre es más complicado en domingo, cuando no sirve eso de ir al supermercado o al lugar de trabajo para saltarse la cuarentena que impone el estado de alarma. Así que la Policía Local de Vilanova encontró ayer a tres personas que carecían de un motivo justificado para abandonar sus viviendas, por lo que fueron identificadas. Una de ellas era un vilagarciano que se encontraba en la localidad de paso, pues iba hacia O Grove, donde tenía un gato al que dar de comer en otra residencia.

Explican los agentes vilanoveses que, por fortuna, la gente es cada vez más consciente de la situación y que esta mañana, además de algún que otro vecino que iba a comprar el pan o el periódico, por las calles de la localidad no había ni un alma. Ellos realizaron los pertinentes controles, en los que encontraron a tres personas que no tenían una causa justificada para dejar sus casas. El primero era un vilagarciano que aseguraba recorrer todos los días 40 kilómetros para dar de comer a su gato, que estaba confinado en una residencia de O Grove. El segundo, una persona que decía ir al Hospital do Salnés para recibir una sesión de rehabilitación.En los tres casos fueron identificados.