Catorce familias de O Grove reciben vales para alimentos y a otras ocho se les hace la compra

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia l. Castro

o Grove / la voz 28/03/2020 21:00 h

El Concello de O Grove ofrecía en la jornada de ayer información en streaming sobre la crisis sanitaria, con el objetivo de explicar las actuaciones que se llevan a cabo en los últimos días. Entre ellas destaca la labor de los servicios sociales, que atiende en estos momentos a ocho familias que requieren de ayuda para realizar las compras de primera necesidad.

Para ello cuentan con la ayuda de más de veinticinco voluntarios. Desde la concejalía que dirige Kito Parada se están llevando a cabo acciones relativas al pago de facturas de luz o alquiler a personas que carecen de recursos, «sendo a compra de alimentos no que hai máis casos, xa que dende que estamos en estado de alarma se lle facilitaron vales de compra para o supermercado a catorce familias». Parada insiste en que están disponibles las veinticuatro horas, ya que con esta situación de reclusión han visto incrementadas las demandas. Además, están intentando ponerse en contacto con las personas mayores que vivan solas en la localidad, advirtiendo a los vecinos de que avisen si

son conocedores de algún caso cercano.

El Concello ha pedido a la población toda la solidaridad posible para que este confinamiento sea lo menos complicado para todos, «xa sea proporcionando aparellos electrónicos a quen non os ten ou avisando se algún veciño con nenos non pode seguir as clases por falta de ordenadores», señaló el concejal.

Estas acciones, así como las tareas de limpieza y desinfección que se realizan diariamente, en las que se emplean 10.000 litros de producto, y que se verán reforzadas de personal a partir de mañana, se están sufragando gracias a los 90.000 euros aportados por la Diputación de Pontevedra.