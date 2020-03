Dos protagonistas e do previsor

0

La Voz de Galicia Ochoa

O Grove / La Voz 22/03/2020 05:00 h

A transmisión oral da revolta de San Vicente en 1717 fixo correr os feitos coma lóstregos por Galicia enteira, pero o temor e a opresión, cun castigo esmagador, provocaron que o relato oral se tinguise dunha borrosa capa de lenda e incluso que se ocultase, ata agora. O señor da Casa da Fonte fuxiu o oito de setembro por mar cara a Santiago e formulou querela contra os veciños. O instrutor xudicial foi o murciano Joseph de Erze y Miranda: expeditivo, represor, cruel. Vista desde hoxe, a súa actuación foi desmesurada, brutal, desapiadada, sen miramento cos presos nin coas familias; antes do xuízo despachou prisión, embargos e comisos de bens contra uns corenta veciños, aos que lles requisou, casa a casa, ata o pan. A primeiros de outubro xa tería homes encadeados e poxados os seus bens. Foron tan inicuos o chamado ministro da xustiza do Grove, Domingo de Bea, ágrafo, executor de embargos e o daquela alcalde José Fernández Caamaño, beneficiario de poxas miserables. Resulta de xustiza facer públicos os nomes dos encarcerados: Alberto Alonso; Gregorio Álvarez; José Álvarez, de Reboredo; Roque Álvarez, dos Quinteiros; Jacinto de Avelleira, 60 anos; Domingo de Balea; Manuel de Barral; Jacinto de Bea; Gonzalo da Besada; Domingo Brión; Santiago de Covas; Ignacio Díaz; Domingo Domínguez, da Fonte, 70 anos; Pedro Figueiro; Domingo Gago o Mozo; Francisco Gago, falecido en prisión; Domingo García, da Fonte, 60 anos, morto no cárcere; José García; Manuel García; Alonso e Antonio de Leiro; Domingo Leiro, da Corredoira; Domingo Lijó; Gregorio de Lijó; Alberto de Lores; Benito de Lores, de Reboredo, 50 anos; Domingo de Lores o Mozo; Gregorio de Lores; Juan de Lores; Jacinto de Lores, de Reboredo, que tiña unha taberna preto da Casa da Fonte; Santiago de Lores, pedáneo; Lorenzo Pérez, 50 anos, con casa pegada a do señor; Miguel Pérez; Antonio de Reboredo, de Balea; Cosme de Torres; Domingo de Torres; Domingo Vidal; Jacinto Vidal, da Pereiriña; Mateo Vidal. Os feitos difundíronse con tal rapidez que despois do primeiro asalto á Casa da Fonte na mañá do 5, Clemente Ramos, do Grove, cauteloso el, que levaba un boi en parzaría con Cosme de Torres, acudiu presto a Reboredo a recuperalo para que a xustiza non llo confiscase. Delatouno graficamente: «el día cinco deste presente mes después del medio día passo a Reboredo, en donde ay una taberna en la qual vi estaban Benito de Lores, Jacintto de Lores, Santiago Barral, Cosme de Torres, Jacinto García, Domingo de Lores da Balea y otros beviendo y como ubiese tenido noticia que la mañana de aquel día avían entrado en la casa de Don Joseph Andrés Sánchez y le avían rompido las arcas y quitado unos papeles, pregunté cómo avía sido aquel cuentto, todos negaron que no savían ni avían sido, en cuio lance reparé que el uno de ellos hizo sinal de ojo a los demás por devajo del sombrero y después Bolví a dicha felegresía a estar con Cosme de Torres para quitarle un buey que tenía a la ganancia diciéndole no quería tener pleittos sobre mi acienda». O 18 de setembro o temible Erze y Miranda, enfilaba cara ao Grove.