Las obras de Alexandre Bóveda permanecen paralizadas por la ampliación de las aceras

La Voz de Galicia LETICIA CASTRO

O GROVE / LA VOZ 04/03/2020 11:41 h

El estado del asfalto en Alexandre Bóveda es cada vez más lamentable, algo que preocupa enormemente a los vecinos de la calle, y del pueblo en general. Lo cierto es que la obra de humanización llevada a cabo en la zona comenzó hace ya más cuatro meses, pero lleva varias semanas paralizada «por una modificación en el proyecto inicial», explican desde el concello de O Grove, «concretamente por la ampliación de las aceras».

Las últimas lluvias, que no dan tregua, no han hecho más que empeorar la carretera y hacer los socavones todavía más grandes, con el consiguiente peligro para el tráfico rodado. Los conductores se muestran muy cansados de circular a cinco kilómetros por hora para no estropear los amortiguadores de sus vehículos, y los propietarios de comercios y cafeterías, hartos de tener que soportar el barro y la polvareda, por no hablar de la «poca gente que acude a los negocios», explican, indignados. Los vecinos, a los que poco les importa cuál sea la causa, no dan crédito a la tardanza y tachan de «vergonzosa» esta situación.

Las razones del retraso

Parece ser que la causa del retraso es la ampliación de las aceras, que tal y como confiesa el regidor, José Cacabelos, «se acordó una vez habían empezado ya las obras, por lo que hubo que modificar el proyecto y eso fue lo que paralizó todo». El alcalde también ha querido aclarar que no hay problemas de ningún tipo con la empresa adjudicataria, como se escucha por ahí, si no que la paralización se debe simplemente a trámites burocráticos, y asegura que una vez estos estén listos, la obra irá más rápido, «puesto que lo que queda por hacer no es mucho». Se trata de crear una plataforma única, con total accesibilidad para los peatones, y con algunas plazas de estacionamiento. Cacabelos asegura que el proyecto ya está modificado, y desde el gobierno local explican que lo que toca ahora es «preparar el escrito de cesiones para convocar a los propietarios y poder cerrar las mismas», en el momento que esto suceda la empresa podrá retomar los trabajos donde los habían dejado.

Hay que recordar que al comienzo de las obras se cambiaron también las tuberías de esta parte del trazado, lo que hizo necesario levantar toda la calle, y de ahí la multitud de baches - que parece que se multiplican por momentos- puesto que a la vía le falta, obviamente, el firme definitivo. Los trastornos asociados a Alexandre Bóveda durarán al menos unas semanas más, puesto que no hay una fecha definitiva para retomar las obras ni para finalizarlas.