Alerta en O Grove: los trabajadores sospechan de una maniobra para cerrar el Casino de A Toxa

La Voz de Galicia

O Grove / La Voz 01/03/2020 20:36 h

A lo largo de sus cuarenta años de vida, el Casino de A Toxa ha tenido que hacer frente a muchos intentos de traslado de su sede a Vigo. Una tras otra, aquellas maniobras fueron naufragando. Pero, finalmente, los cambios introducidos en la normativa permitieron que, en septiembre de 2018, la Xunta autorizase la apertura de una "sala adicional" de este centro en la ciudad olívica. Desde O Grove se observó con preocupación aquel movimiento, y esa preocupación no ha hecho más que crecer en las últimas horas. Un cartel colgado en la puerta del local de A Toxa anuncia que, a partir del 2 de marzo, la apertura de la sala de juegos se retrasa hasta las diez de la noche. Ese cambio horario no es una cuestión baladí. Así lo señalan desde la esfera de los trabajadores, que ven tras ese anuncio un intento "por vaciar o Casino para poder argumentar o seu peche e o seu traslado total a Vigo".

La preocupación de los trabajadores es seria, profunda. Tanto como para reclamar una reunión el gobierno local de O Grove a fin de trasladarle su inquietud y lograr introducir una moción en el pleno que se celebra este lunes, a fin de que toda la corporación rubrique un acuerdo en defensa del Casino y de su continuidad en la isla de A Toxa.

"A empresa leva tempo intentando trasladar ao persoal a Vigo", dicen los trabajadores. En algunos casos lo han conseguido, en otros no. En todo caso, en A Toxa la situación ya no es la que era. Donde hasta no hace tanto tiempo trabajaban 180 personas, en estos momentos quedan poco más de una veintena. Si antes, durante el fin de semana, eran llamados a trabajar más de una vientena de crupieres, ahora se bastan apenas siete. Y todo eso compone un escenario que los trabajadores ven con creciente preocupación. Por eso, varios de ellos ocuparán el lunes por la noche el salón de plenos para seguir atentamente el debate sobre la crisis abierta con la empresa Luckia, propietaria de las instalaciones.