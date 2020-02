El incendio del cuarto de contadores llena de humo un hotel de O Grove

0

O Grove / La Voz 20/02/2020 23:04 h

Emerxencias do Grove sofocó a primera hora de esta noche el incendio que se produjo en el cuarto de contadores del Hotel Atlántico de O Grove, como la mayoría de establecimientos de la localidad, cerrado al público en esta época del año. Alertado por el 112 a las 21 horas, operarios del servicio local de emergencias se encontraron con que el pequeño armario que sirve de cuarto de contadores al hotelestaba ardiendo. Por suerte, se trata de un equipamiento exterior. Este punto, y la rápida intervención de Emerxencias do Grove evitaron la extensión del fuego. No así del humo que provocó, y que por efecto del viento, entró en el interior de la instalación hotelera, obligando a su apertura completa para proceder a airear todas sus dependencias.

El propietario del local, explican desde Emerxencias do Grove, sufrió una intoxicación leve por inhalación de humo, por lo que fue trasladado al centro de salud de la localidad para un reconocimiento médico.

Operarios de Emerxencias Sanxenxo y del parque de Bombeiros do Salnés de Ribadumia se personaron también en el hotel, ayudando en las labores de aireado.