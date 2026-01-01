El presidente de la Xunta estrena el año caminando por Meis con Mariano Rajoy

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, con el expresidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy y el amigo de ambos José Benito este primero de enero del 2026 ante el monasterio de A Armenteira CEDIDA

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, estrenó el nuevo año practicando una de sus grandes pasiones, el deporte. Junto al expresidente del Gobierno de España, el pontevedrés Mariano Rajoy, y José Benito, amigo de ambos, disfrutó de una caminata matutina por la Ruta da pedra e da auga, entre los concellos de Ribadumia y de Meis, que los llevó hasta el monasterio de A Armenteira.

Una semana atrás, el día de Nochebuena, Alfonso Rueda ya se había dejado caer por O Salnés con una finalidad parecida. Entonces, el 24 de diciembre, disfrutó de una jornada a la carrera por A Illa de Arousa, acompañado, entre otros, por el presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López.